  • 28°C
香港時間 : 2021814日 (週六) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ERROR成員】疑似保錡調戲女生露骨錄音內容曝光 　正印沙律張沛樂IG發文似藏玄機

娛樂 16:37 2021/08/14

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

疑似保錡調戲女生露骨錄音內容曝光 ，正印沙律出帖：「七夕快樂。」

ERROR成員保錡（吳保錡）再次爆出負面新聞，日前其「死敵」歌手韓子亮（TL）爆料，自認手握證據可以令保錡成為「香港版吳亦凡」，隨即引來其他女士的爆料，包括網民Anissa及其好友的錄音，疑是與保錡的露骨內容對話。

歌手TL日前突然翻出他與保錡纏繞多年的「搶咪事件」，然後自言手上有證據，力證與他認識多年的保錡曾經「食女」無數，更疑似涉及「迷姦」，又指手上已有至少7名女事主願意公開事件，並呼籲更多「受害者」與他聯絡。

【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦

韓子亮（TL）（instagram圖片）

【兩台大戰】ERROR透露保錡復出關鍵　193回應志偉言論：J2是甚麼？

聲稱曾被保錡調戲

不過事件爆發以來，當事人保錡一直未有就此事作回應。

但網上則出現部份支持保錡的網民，令網名「deidaraanissa」的女子Anissa忍不住現身爆料，TL亦有截圖轉發。

（instagram圖片）

【偷食慣犯】ERROR保錡被爆多次出軌　正印Carrie：最低微的尊重也沒有

Anissa聲稱保錡曾在網上調戲她，又用同一樣的手法再調戲她的好朋友，更嬲爆發文大鬧保錡：「低質偶像配低質粉絲！」

另外，她並分享於2019年9月與保錡的對話截圖，保錡回覆她的限時動態謂：「對波有啲嘢」又問Anissa：「你幾時比（俾）我見下入面啲嘢，要治療下。」Anissa當時已經反鬧保錡：「忽大咗你個腦！」

Anissa又放出該名被調戲的女性友人與疑似保錡的錄音對話，錄音中的男聲謂：「咁你想去邊度食呀？邊度先啱你食呀？你搭的士過嚟大埔咪得囉，好近啫。我哋要食好多嘢架喎，可能搵個地方兩個人共處一室談下心咁樣喎，好無先。」

之後，TL轉發錄音抽水，並提及錄音事發時期，正是保錡前度女友Carrie仍在拍拖的時期：「嗰陣時你有拍拖架喎，想食啲咩呢？食鮑魚？依家就係你食太多，鮑魚食滯咗。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

正印女友沙律IG發文

事情發展至今，保錡從沒就事件作出任何回應。

但他沒有「潛水」，仍然有更新社交網站發文，最近便放上自彈自唱的片段。

至於他的現任女友沙律（張沛樂），在IG貼出一對公仔，標記保錡並謂：「七夕快樂。」保錡亦有轉發，似乎表示對男友投信任票，曬恩愛以證感情沒受事件影響。

【口罩小姐選舉】騎呢才藝表演娛樂性爆棚　保錡偏愛空姐阿Dee慘遭奪愛【有片】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：柳應廷專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦
16:51 2021/08/12
【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦
【C AllStar演唱會】宇宙天團ERROR首踏紅館　肌肉擔當On仔接死亡行星
11:08 2021/07/26
【C AllStar演唱會】宇宙天團ERROR首踏紅館　肌肉擔當On仔接死亡行星
【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】
11:56 2021/08/04
【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】
【MIRROR X ERROR】姜濤與姜糖製蛋糕為阿Dee慶生　 一哥何啟華大讚：真的很好吃！
10:32 2021/08/05
【MIRROR X ERROR】姜濤與姜糖製蛋糕為阿Dee慶生　 一哥何啟華大讚：真的很好吃！
【ERROR成員】何啟華31歲生日應援別具心思　阿Dee粉絲送「罐頭山」予流浪貓
12:44 2021/08/10
【ERROR成員】何啟華31歲生日應援別具心思　阿Dee粉絲送「罐頭山」予流浪貓

你可能感興趣

【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦
16:51 2021/08/12
【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦
【C AllStar演唱會】宇宙天團ERROR首踏紅館　肌肉擔當On仔接死亡行星
11:08 2021/07/26
【C AllStar演唱會】宇宙天團ERROR首踏紅館　肌肉擔當On仔接死亡行星
【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】
11:56 2021/08/04
【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】
吳保錡 張沛樂 Error 娛樂人物職業 歌手 緋聞 娛樂行業

最高瀏覽

【超市大搜查｜2021最新】水中銀檢測雞蛋5款含一定水平急性毒　8款通過毒性檢測安全雞蛋一覽【附完整名單】
12:39 2021/08/13
【超市大搜查｜2021最新】水中銀檢測雞蛋5款含一定水平急性毒　8款通過毒性檢測安全雞蛋一覽【附完整名單】
【兒童遇溺】5歲男童泳池遇溺拍水掙扎　家長救生員不察覺3分鐘絕望溺斃
10:56 2021/08/13
【兒童遇溺】5歲男童泳池遇溺拍水掙扎　家長救生員不察覺3分鐘絕望溺斃
【大體老師】醫科生上解剖課驚見失蹤好友屍　屍身子彈孔揭尼日利亞「大體老師」來源陰暗面
13:04 2021/08/13
【大體老師】醫科生上解剖課驚見失蹤好友屍　屍身子彈孔揭尼日利亞「大體老師」來源陰暗面