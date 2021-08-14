【ERROR成員】疑似保錡調戲女生露骨錄音內容曝光 　正印沙律張沛樂IG發文似藏玄機

▲ 疑似保錡調戲女生露骨錄音內容曝光 ，正印沙律出帖：「七夕快樂。」

ERROR成員保錡（吳保錡）再次爆出負面新聞，日前其「死敵」歌手韓子亮（TL）爆料，自認手握證據可以令保錡成為「香港版吳亦凡」，隨即引來其他女士的爆料，包括網民Anissa及其好友的錄音，疑是與保錡的露骨內容對話。

歌手TL日前突然翻出他與保錡纏繞多年的「搶咪事件」，然後自言手上有證據，力證與他認識多年的保錡曾經「食女」無數，更疑似涉及「迷姦」，又指手上已有至少7名女事主願意公開事件，並呼籲更多「受害者」與他聯絡。

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▲ 韓子亮（TL）（instagram圖片）

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聲稱曾被保錡調戲

不過事件爆發以來，當事人保錡一直未有就此事作回應。

但網上則出現部份支持保錡的網民，令網名「deidaraanissa」的女子Anissa忍不住現身爆料，TL亦有截圖轉發。

▲ （instagram圖片）

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Anissa聲稱保錡曾在網上調戲她，又用同一樣的手法再調戲她的好朋友，更嬲爆發文大鬧保錡：「低質偶像配低質粉絲！」

另外，她並分享於2019年9月與保錡的對話截圖，保錡回覆她的限時動態謂：「對波有啲嘢」又問Anissa：「你幾時比（俾）我見下入面啲嘢，要治療下。」Anissa當時已經反鬧保錡：「忽大咗你個腦！」

Anissa又放出該名被調戲的女性友人與疑似保錡的錄音對話，錄音中的男聲謂：「咁你想去邊度食呀？邊度先啱你食呀？你搭的士過嚟大埔咪得囉，好近啫。我哋要食好多嘢架喎，可能搵個地方兩個人共處一室談下心咁樣喎，好無先。」

之後，TL轉發錄音抽水，並提及錄音事發時期，正是保錡前度女友Carrie仍在拍拖的時期：「嗰陣時你有拍拖架喎，想食啲咩呢？食鮑魚？依家就係你食太多，鮑魚食滯咗。」

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正印女友沙律IG發文

事情發展至今，保錡從沒就事件作出任何回應。

但他沒有「潛水」，仍然有更新社交網站發文，最近便放上自彈自唱的片段。

至於他的現任女友沙律（張沛樂），在IG貼出一對公仔，標記保錡並謂：「七夕快樂。」保錡亦有轉發，似乎表示對男友投信任票，曬恩愛以證感情沒受事件影響。

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