【東京奧運】李慧詩向MIRROR下戰書　牛下女車神：以做香港人為榮

▲ 「牛下女車神」李慧詩與網民玩快問快答。

「牛下女車神」李慧詩在前的東京奧運會場地單車（女子爭先賽）奪銅牌後，被媒體問及年齡問題時，笑稱從沒在意年紀：「我又唔係去選港姐」，顯出幽默兼轉數快。

東奧後飛往內地為全運會作準備的，現在正接受隔離，日前並在IG Story與網民玩快問快答解悶，又再一次顯示「牛下女車神」的可愛。

【東京奧運】李慧詩被問及年紀問題 牛下女車神幽默回應：唔係選港姐

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李慧詩展幽默感

當中有網民問李慧詩最鍾意香港甚麼，她回答：「香港人、方便、食物」。而被問到有何願望，李慧詩為全港市民許願：「大家都有樓就好」。

有網民問她：「鍾唔鍾意做香港人？」李慧詩表示：「Proud of（以此為榮）」。

有「香港最強大腿」稱號的她又被有網民問：「你條腿幾粗？」李慧詩回應：「細過腰」再次表現出幽默及高EQ。而問她現時想搵男朋友還是做運動員，李慧詩亦可愛地坦言：「搵男朋友」。

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與MIRROR摔跤

因為香港羽毛球手謝影雪喜歡MIRROR，所以網民也問李慧詩喜歡MIRROR還是ERROR，她回答較喜歡MIRROR，可是被問較喜歡哪位成員，李慧詩沒有直接回答，只稱：「個個都唔同喎」。

另外，有網民問她最想與MIRROR比賽甚麼運動，李慧詩答：「要贏就揀單車，不過可以揀摔跤」。再有運動員向MIRROR下戰書，12子會否迎戰？

同場加映：Jer專訪