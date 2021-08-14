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【生命鬥士】被推下地鐵路軌輾斷右腳　危家銓永不放棄成箭手代表港隊出戰殘奧

健康 16:13 2021/08/14

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危家銓被人推下地鐵路軌輾斷右腳，後成箭手代表港隊出戰殘奧。

1998年一次跌下地鐵路軌的意外，令危家銓右腳被輾斷。不過危家銓沒有意志消沉，反而積極尋找人生的新路向，愛上射箭運動，目前更成功代表港隊出戰殘奧男子複合弓公開組個人賽，衝擊獎牌！

危家銓(右)勇奪東京2020殘疾人奧運會亞洲資格賽金牌。(圖片來源：香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會)

危家銓於1998年某日在九龍塘地鐵站候車時，突然有人大力推他背部，使他向前跌落路軌，被駛進站的列車輾過，輾斷右腳。後來才知道，推他的人有精神問題，所以危家銓沒有責怪他。

意外後，危家銓需使用義肢，經歷過一段迷茫時期，但他很快就接受現實，調整自己的思緒。一向熱愛運動的他更一邊戴著義肢，一邊學習各種運動，2002年獲選為「十大再生勇士」。

後於2009年，危家銓漸漸接觸射箭運動，經多年努力，他成功於「東京2020殘疾人奧運會亞洲資格賽」男子複合弓公開組個人項目中奪金，奪得東京殘奧入場券。

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今屆東京殘奧，危家銓將出戰男子複合弓公開組個人賽。

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責任編輯：羅嘉欣

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