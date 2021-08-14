  • 28°C
香港時間 : 2021814日 (週六) 16:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增2宗輸入個案包括38歲居赤柱女傭　另亦涉已打針5旬漢美國抵港後確診

社會 15:28 2021/08/14

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

今日新增2宗輸入個案，包括38歲居赤柱女傭。（經濟日報資料圖片）

​本港今日(14日)新增2宗新冠肺炎確診個案，均涉及輸入個案，包括昨晚初步確診的38歲女外傭，8月1日抵港檢測為戣性，惟完成酒店7天檢疫後，抵港第12天檢測呈初步陽性，帶有L452R變種病毒，中心已將個案列作輸入個案；另一涉及一名56歲男子，同樣由美國抵港，早於3月12日及4月5日在美國接種兩劑復必泰。

衞生防護中心稱，今日確診的38歲女外傭一直無病徵，居於赤柱赤柱村道一獨立屋，早於4月7日及28日接種兩劑復必泰，及後於6月18日離開香港前往美國，並於8月1日乘搭航班CX883返港。

患者7月29日出發前檢測結果呈陰性，7月27日抽血樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性；抵港時於機場臨時樣本採集中心檢測結果亦呈陰性。患者檢疫酒店完成7天隔離，第12天（12日）的樣本呈初步陽性，並帶有L452R變種病毒，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

中心將此個案列作輸入個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期和傳染期其間曾到港島7處地方均須強檢，包括赤柱廣場3hreesixty、跑馬地香港網球中心等。詳情請見【下一頁

至於餘下一宗輸入個案，涉及一名56歲男子，屬於機組人員，無病徵，8月12日乘搭5X062航班由從美國抵港，早於3月12日及4月5日在美國接種兩劑復必泰，確診檢出帶有L452R變種病毒。

至今本港個案累計12,033宗，包括12,032宗確診個案及1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【初步確診】居赤柱豪宅外傭美國返港帶變種病毒　7日檢疫後在社區活動7地方須強檢
22:35 2021/08/13
【初步確診】居赤柱豪宅外傭美國返港帶變種病毒　7日檢疫後在社區活動7地方須強檢
【新冠肺炎】一家五口去年確診同入院母親一度昏迷　慈雲山街坊Eddy指如當時有疫苗會接種
今日 11:34
【新冠肺炎】一家五口去年確診同入院母親一度昏迷　慈雲山街坊Eddy指如當時有疫苗會接種
【新冠肺炎】確診者曾訪跑馬地香港網球中心完成清潔消毒　於下午2時重開
今日 14:02
【新冠肺炎】確診者曾訪跑馬地香港網球中心完成清潔消毒　於下午2時重開

你可能感興趣

【初步確診】居赤柱豪宅外傭美國返港帶變種病毒　7日檢疫後在社區活動7地方須強檢
22:35 2021/08/13
【初步確診】居赤柱豪宅外傭美國返港帶變種病毒　7日檢疫後在社區活動7地方須強檢
【新冠肺炎】一家五口去年確診同入院母親一度昏迷　慈雲山街坊Eddy指如當時有疫苗會接種
今日 11:34
【新冠肺炎】一家五口去年確診同入院母親一度昏迷　慈雲山街坊Eddy指如當時有疫苗會接種
【新冠肺炎】確診者曾訪跑馬地香港網球中心完成清潔消毒　於下午2時重開
今日 14:02
【新冠肺炎】確診者曾訪跑馬地香港網球中心完成清潔消毒　於下午2時重開
疫情 BioNTech 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 外傭 赤柱 美國

最高瀏覽

【超市大搜查｜2021最新】水中銀檢測雞蛋5款含一定水平急性毒　8款通過毒性檢測安全雞蛋一覽【附完整名單】
12:39 2021/08/13
【超市大搜查｜2021最新】水中銀檢測雞蛋5款含一定水平急性毒　8款通過毒性檢測安全雞蛋一覽【附完整名單】
【兒童遇溺】5歲男童泳池遇溺拍水掙扎　家長救生員不察覺3分鐘絕望溺斃
10:56 2021/08/13
【兒童遇溺】5歲男童泳池遇溺拍水掙扎　家長救生員不察覺3分鐘絕望溺斃
【大體老師】醫科生上解剖課驚見失蹤好友屍　屍身子彈孔揭尼日利亞「大體老師」來源陰暗面
13:04 2021/08/13
【大體老師】醫科生上解剖課驚見失蹤好友屍　屍身子彈孔揭尼日利亞「大體老師」來源陰暗面