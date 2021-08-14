【新冠肺炎】新增2宗輸入個案包括38歲居赤柱女傭　另亦涉已打針5旬漢美國抵港後確診

▲ 今日新增2宗輸入個案，包括38歲居赤柱女傭。（經濟日報資料圖片）

​本港今日(14日)新增2宗新冠肺炎確診個案，均涉及輸入個案，包括昨晚初步確診的38歲女外傭，8月1日抵港檢測為戣性，惟完成酒店7天檢疫後，抵港第12天檢測呈初步陽性，帶有L452R變種病毒，中心已將個案列作輸入個案；另一涉及一名56歲男子，同樣由美國抵港，早於3月12日及4月5日在美國接種兩劑復必泰。

衞生防護中心稱，今日確診的38歲女外傭一直無病徵，居於赤柱赤柱村道一獨立屋，早於4月7日及28日接種兩劑復必泰，及後於6月18日離開香港前往美國，並於8月1日乘搭航班CX883返港。

患者7月29日出發前檢測結果呈陰性，7月27日抽血樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性；抵港時於機場臨時樣本採集中心檢測結果亦呈陰性。患者檢疫酒店完成7天隔離，第12天（12日）的樣本呈初步陽性，並帶有L452R變種病毒，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

中心將此個案列作輸入個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期和傳染期其間曾到港島7處地方均須強檢，包括赤柱廣場3hreesixty、跑馬地香港網球中心等。詳情請見【下一頁】

至於餘下一宗輸入個案，涉及一名56歲男子，屬於機組人員，無病徵，8月12日乘搭5X062航班由從美國抵港，早於3月12日及4月5日在美國接種兩劑復必泰，確診檢出帶有L452R變種病毒。

至今本港個案累計12,033宗，包括12,032宗確診個案及1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診。

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責任編輯：陳正怡