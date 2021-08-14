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【新冠肺炎】許樹昌指外傭個案反映酒店檢疫期不足　衞生署下周開會研究調整

社會 16:51 2021/08/14

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許樹昌指外傭個案反映酒店檢疫期不足，衞生署下周開會研究調整。（經濟日報資料圖片）

本港今日(14日)新增2宗輸入確診個案，包括昨日(13日)初步確診的38歲女傭，早前已在港接種兩劑復必泰疫苗，上月底抽血樣本亦檢出有抗體；患者8月1日抵港，完成7天酒店強制檢疫後，及後7天自我監察，其後於抵港第12天檢測確診，並檢出帶有L452R變種病毒。

現時美國被列為中風險B組指明地區，香港居民及非香港居民如已接種疫苗，登機時出示檢測陰性證明及疫苗接種紀錄等，酒店強制檢疫期可減至14天，其後再作7天自行監察；如同時於港府認可化驗所進行的血清抗體測試呈陽性，酒店強制檢疫期可進一步減至7天，其後再作7天自行監察。有關安排已於8月9日生效。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，是次個案對社區確有風險，惟本港以往數度出現類似個案亦未引起大爆發，如市民做好防疫，盡量避免人多處逗留，相信今次社區爆發風險不高；但個案亦反映7天檢疫並不足夠，應將從中風險地區抵港、又完成接種疫苗並有抗體的抵港人士，延長檢疫期至14天，並加以7天自我監察。

他又提到，過去兩周已有逾10宗美國輸入個案，認為政府應考慮將美國由現時的中風險組別調升至高風險，加強對社區的保障；而近期都有不少輸入個案已完成接種兩劑新冠疫苗，仍然受到感染，衞生防護中心轄下科學委員會周一將檢視相關數據，研究調整酒店檢疫期。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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