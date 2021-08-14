【為母則強】40歲懷孕卧床5月捱300針保胎　徐若瑄憶產子辛酸：只想他平安健康

▲ 徐若瑄指懷孕時卧床5個月，為保胎捱300多針，只想兒子平安出生。

為了保護胎兒，媽媽受多少苦也願意。台灣藝人徐若瑄（Vivian）昨日在IG發文，慶祝兒子Dalton 6歲生日。她憶述懷孕辛酸，指曾卧床5個月，為了保胎捱超過300針，承受一切為求兒子平安健康出生。網民看後都為之感動，紛紛表示「媽媽真偉大」。

高齡懷孕捱300針保胎

6年前Vivian以40歲之齡懷孕，屬高齡產婦，她憶起養胎辛酸史，形容是上天給她的考驗。一向好動的Vivian，為養胎卧床5個月，吃、喝、排便都在床上，一開始甚不習慣，「努力說服自己放下尊嚴」。隨着胎兒日漸長大，Vivian更需要以「頭下腳上」的斜躺姿勢卧床，十分辛苦，

日日躺著吃喝湯湯水水……雖天天伴隨着嘔和逆流，也成功忍住沒把營養吐出來。

她坦言最怕打針，但為了保住胎兒，捱了300多針，「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針」。Dalton平安出世後，Vivian因太久沒走路，雙腿肌肉無力，蹲下去之後站不起來，忍痛復健半年才恢復體力。

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樂觀面對辛酸

面對考驗Vivian毫無怨言，她指自己不怕辛苦，一心只想兒子平安健康，亦驚訝母親無私的愛是如此堅定。回想一路走來的人生都不順遂，連懷孕也要受苦，Vivian以樂觀面對，認為保持正能量是最好的胎教。

現時Vivian因工作關係與兒子分隔兩地，她提前與兒子慶祝6歲生日，陪他玩耍及吃蛋糕。在Dalton生日當天，兩母子通過視訊聯繫，互訴心事、表達愛意。Vivian樂見兒子變得懂事，

我相信你也將學會更加勇敢獨立堅強，你答應我們一起努力……

帖文引來網民回應，不少網民祝賀Dalton生日，亦同情Vivian懷孕的遭遇，表示「媽媽好偉大」、「真的好難想像這麼辛苦的孕程，為母後的堅毅真的連自己都會覺得很神奇」、「看了都要流淚了」、「母親的愛比什麼都來得強大」。

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責任編輯︰王明芳