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【重磅BB】對麻醉藥敏感被迫忍痛生女　年輕媽順產誕11磅巨嬰︰痛到想死

育兒經 17:42 2021/08/14

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一名26歲媽媽順產誕下11磅女兒。

有說生仔屬十級痛，經歷過順產的媽媽形容過程如來回地獄，苦不堪言。外國一名媽媽在社交媒體分享，她對麻醉藥敏感，因而需忍痛生女，結果順產誕下重達11磅的巨嬰，更表示分娩過程「痛到想死」。

女兒41周出生重11磅

據英國《鏡報》報道，26歲媽媽Chasity Ward在影音平台TikTok以「Craft Mom」之名，分享日常生活的影片，她最近在平台拍片問其他媽媽們，她們的孩子出生時體重多少，而Chasity的女兒可說是當中最重磅的BB。

其後這位年輕媽媽開始講述自己的生育故事，她表示自己因對麻醉藥敏感，生女兒時只能選擇順產，最終女兒在41周出生，可是出乎意料的是她出生時體重達11磅，令她非常驚訝︰

本來醫生在產前還告訴我，女兒是一個細碼BB……

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順產過程痛得像地獄

順產加上女兒是巨嬰，以致Chasity在生產過程「痛到想死」，她形容痛得像地獄一樣。她在影片中問網民是否想看看她的女兒有多大隻，之後展示了這個巨嬰的照片。從照片可見，Chasity的女兒臉頰飽滿，確實比一般嬰兒看起來還要胖。她說︰

這些照片都是我們在醫院時拍攝的，女兒比我們想像的要大得多，而我顯得很小。

Chasity笑指自己生產時的尖叫聲，誇張得衝破肺部。網民讚賞Chasity是一位偉大又堅強的母親，更指她是「超級女人」。

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責任編輯︰王明芳

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