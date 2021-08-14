【假冒難民】兩超市職員涉冒認難民以食物卡騙取食品被捕　6名非華裔男女被捕涉串謀詐騙

▲ 兩名超市女職員涉冒認難民以食物卡騙取食品被捕。（擷自警方fb直播片段）

警方早前接獲報案，指2名超市女職員假冒他人身份使用由非政府組織提供的食物儲值卡，上月以串謀詐騙罪拘捕2名中國籍女職員；經初步調查後，昨再於油尖旺及深水埗等地拘捕6名23至50歲的非華裔男女涉嫌串謀詐騙，包括3名印尼女子、1名尼泊爾女子、1名巴基斯坦男子及1名孟加拉男子。

油尖警區刑事調查隊第五隊案件主管陳世章表示，上月中接獲報案指，2名超市女職員懷疑假冒酷刑聲請人士，利用非政府組織簽發的食物卡，於自己工作的超市騙取食物及日用品，警方拘捕這2名中國籍女職員，於她們身上搜出由非政府機構、簽發予6名非華族裔人士的食物卡和收據。

他稱，被捕女子涉嫌以750元向非華裔人士購買面值1200元的食物卡，之後冒充當事人及簽名，並且保留購物的收據，再由當事人將卡及收據交予機構充值，以便之後再騙取食物及日用品。警方及後鎖定6名非華裔人士，昨於油尖旺及深水埗等地，拘捕6名介乎23至50歲的非華裔男女。

警方提醒，食物卡不能轉讓，一旦干犯串謀詐騙罪，最高可判監14年，呼籲市民切勿因貪心向別人收購這些食物卡及冒充持有人，又呼籲持有人不要出售食物卡；強調這些食物卡真正目的是協助支援有需要人士、在等候酷刑聲請期間的生活需要，而不是用作換現金，如果有人提出金錢換取這些食物卡，持有人應該拒絕，不可以換讓。

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責任編輯：陳正怡