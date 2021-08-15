【恐怖毀容】電波拉皮嚴重燒傷滿臉水泡　受害女子索270萬診所僅願賠30萬

▲ 診所僅願向受害女子賠償30萬。

台灣在2019年爆出全球首宗電波拉皮致臉部二級燒傷事故，一名40多歲的林姓女子，前年光顧當地一間醫美診所，接受全身麻醉進行電波及音波兩種拉皮療程，結果導致臉部二級燒傷及視網膜破洞。如今已50歲的林女，向涉事醫生及診所院長索償950萬（新台幣‧下同，約270萬港元），惟兩人只願各賠償100多萬（約30萬港元），令事主震怒。

綜合台媒報道，年約50歲的林姓女子在事發後，以過失傷害罪控告涉事的黃姓醫生和楊姓診所院長，並以民事索償950萬，求償包括醫藥費、工作損失、慰撫金等。檢方以過失傷害罪起訴二人。台北地方法院於8月11日開庭審理案件，林女目前在美國，由律師代表出庭。

不過，黃姓醫生、楊姓診所院長之前已各賠償15萬（約4萬港元），黃男只願再賠償100萬（約30萬港元），雙方認知金額差距過大。

▲ 林女事發後，臉上全都是水泡。（facebook圖片）

雙方未就賠償達共識

法院開審後，確認雙方有調解意願，檢察官提出412萬（約117萬港元）折衷方案，然而，醫生、診所院長及保險公司只願賠300萬（約85萬港元），目前雙方未達成共識，案件擇日再審，法官諭知雙方再磋商，確認結果後陳報法院。

林女在facebook發帖稱，無法接受賠償方案，

事情已經發生2年半，診所和醫生也賺到現在，還是不願意拿出誠意來彌補我。我的損失超過2000萬（約568萬港元）。只有100（萬）多一點，換作是你，你會接受嗎？

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

電波拉皮嚴重燒傷

事發於2019年1月底，林姓女子在友人介紹下，到台北市一間診所接受超音波拉皮、電波拉皮療程，當日完成療程後，林女士臉部已有劇烈灼熱和刺痛感，並冒出數個黃色水泡，隨後水泡擴散至兩邊臉頰、下巴和頸部，並呈現葡萄狀。

期間林女士向診所追問，診所卻回覆是正常情形。直到翌日，林女士兩邊臉頰腫起來，更冒出多個大面積水泡，眼睛刺痛到無法睜開。診所值班醫生見狀，才把她送院，而林女士入院後要進行「刮除面部水泡」和「撕剪焦黑壞死皮膚」，之後再進行兩次視網膜破洞修補手術及精神科治療，過程相當痛苦。

林女士出院後召開記者會講述經歷，並向媒體展示醫院證明，臉、頸被診斷為二級燒傷，並指自己接受了多次無麻醉藥清創手術，日常生活和工作大受影響。而她的代表律師亦質疑診所涉嫌對問診紀錄造假，同時質疑負責醫生不具相關儀器的操作資格。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣