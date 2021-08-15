【貧富懸殊】羅致光：政府外判服務薪酬上升　帶動私人巿場非技術員工薪酬增加

▲ 羅致光指，政府外判服務薪酬上升，帶動私人巿場非技術員工薪酬增加。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光表示， 政府的公務員薪酬政策、資助及外判服務都對香港勞工巿場都有一定的影響，而對於收入不均現象的影響，較為直接的便是在政府外判服務中涉及非技術員工的部分，以及 法定最低工資 。

羅致光 提到，創科、文化、藝術及體育等產業政策，雖會對收入分配有影響，但並沒有資料或研究，顯示這些產業政策與貧富懸殊的關係，相信問題要視乎整體的產業結構，以及勞工巿場不同分層供求的情況。他舉例， 法定最低工資2011年5月實施，前年5月的法定最低工資水平為每小時37.5元，較2011年5月的28元增加33.9%，而去年12月的清潔工及保安員每月平均月薪，則較2011年12月分別增加了53.7%及57.0%。

他補充，法定最低工資水平的調整，只可以解釋到在這段期間清潔工及保安員薪酬調升的約六成，而另外四成的調升，主要是由於在這段期間勞工供求的變化及整體經濟增長所帶動的薪酬增長。

另外，他指由於政府外判服務經常被批評是導致非技術員工收入偏低的原因之一，他上任後不久，便成立跨部門工作小組，檢討相關制度，前年4月起推行新措施，以加強保障受僱於政府服務承辦商的非技術員工， 包括在評審標書時增加工資水平的比重及降低投標價在評分中所佔的比例，並引入約滿酬金制度， 去年底完成跟進檢討報告，顯示之後批出的合約中相關工資增約24%。他稱，雖然沒有足夠資料，量化全港清潔工與保安員近年的薪酬增幅中，私人巿場有多少是受到政府外判服務薪酬上升所帶動，但可以肯定其影響的存在。

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責任編輯：陳麗娜