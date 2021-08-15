【綠葉王】李國麟發文感慨娛樂圈陷亂世　斥新世代欠藝德：無演技無情商

▲ 李國麟發貼文直斥新世代欠藝德。

TVB「綠葉王」李國麟入行近40多年，因著嚴肅又帶「殺氣」外表，故於不少劇集裡飾演奸角和嚴父，現實中的麟哥同樣個性充滿霸氣，近年李國麟亦常參與內地影視節目的演出。

或許李國麟見近日娛圈連環爆出桃色負面新聞，由此在昨日（8月14日）於社交平台撰文分享感受，當中直斥新世代藝人欠缺藝德，完全沒情商可言，他感慨寫道：「完全不明白做戲先做人的道理。」

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▲ 李國麟再度發表愛國論。（經濟日報圖片）

感慨「流量明星」當道

昨日，李國麟於微博撰文，他謂近期娛樂圈可謂亂世之秋，更以「流量當道」來形容現今的時代。

他寫道：「很多新生代靠著毫無演技毫無情商毫無底線迅速串紅，完全不懂曾經在我這輩人心目中最作為從業準則的『藝德』二字含義，也完全不明白『做戲先做人』的道理，自以為自身的光環可以掩蓋所有的無知。」

▲ 李國麟於內地·吃得開。（取自微博）

論演員基本修養

另外，李國麟續說一個合格的藝人，除了具備最基本的專業知識，更要了解一個民族曾經經歷的苦難歷史，他寫道：「沒有國家和民族的強大就沒有娛樂圈的繁榮和百花齊放，愛國不是嘴巴空談，更不是逢場作戲，愛國應該從心而發，也是所有從業者最基本的道德素養。」

李國麟的言論獲不少內地網民讚她，當中包括：「國師說得很有道理，是肺腑之言，也應該是身體力行的標準」、「李老師雖然成功地扮演過很多反派，但三觀和風骨都是杠杠的」、「李老師價值觀很正，娛樂圈需要這樣的正氣」和「您說的對👍現在的很多年輕藝人，真的很無知，多些功夫不如好好鑽研演技，多看看書！」。

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▲ 李國麟近年跟梁競徽合作過。（取自微博）

認為愛國不是靠把口

近年李國麟除了參與演出TVB劇集外，更成功打入內地市場，他曾表示於97年演出《天龍八部》裡鳩摩智一角可謂深入民心，他說：「在大陸有不少人因為我做過這個角色，而給機會我拍網大。」

由2015年起，李國麟參與演出10多套網絡電影，另外更頻頻返內地登台吸金。

其實李國麟早年已發表愛國論，他於2017年於微博分享於內地坐火車的照片，他大讚內地高速發展，交通四通八達。當中他說道：「愛國是每個中國人最基本的事情，有國才有家。」

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拍《神鵰俠侶》回巢

李國麟於1974年報讀第4期TVB藝員訓練班，同期還有杜琪峯、劉仕裕（《封神榜》監製）和黃杏秀、潘嘉德等，可說是出身於電視業黃金年代。

其後李國麟參演不少劇集，當中如經典劇集《家變》、《上海灘》、《楚留香傳奇》等。及至1990年代初期，他因感情瓜葛鬧至肢體衝突而引起官非，官司完結後，他即暫時離開香港，赴馬來西亞拍攝影帶，直至李添勝於1995年重拍《神鵰俠侶》才邀他回巢。

▲ （取自微博）

由於外表嚴肅兼具殺氣，李國麟不時被派演奸角及嚴父角色，不過其演技出色，於2009年及2011年憑《宮心計》中的馬元贄及《法證先鋒III》裏「光明居士」一角，入圍當年的頒獎禮〈最佳男配角〉提名，更入到最後五強。

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