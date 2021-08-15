【生命鬥士】信信換肝半年情況時好時壞　媽媽心痛兒插尿喉肚絞痛：好無助

▲ 信信換肝半年，近日出現肚屙發燒不適，需要插尿喉。

本港男童「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，在今年2月初進行器官移植手術，至今逾6個月仍留院中，情況時好時壞。媽媽近日發放信信最新消息，兒子不適，出現發燒、嘔吐、肚屙，需要插尿喉，令家人很心痛，媽媽有感原來換完肝才是挑戰的開始。

▲ 信信近日出現肚屙，需插尿喉。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

肝臟纖維化換肝保命

本港男童信信是25周出世的早產BB，在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，只有換肝才可保命，可是父母家人不吻合捐肝要求，可幸獲善心叔叔捐出部分活肝。信信在2月1日接受換肝手術之後，至今約6個月，現時仍留院中。媽媽今日（15日）及昨日（14日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」發帖分享兒子的近況，信信早前甩掉氣喉但受病菌影響到呼吸，需要繼續使用氣喉，之後陸續出現其他問題。

據昨日帖文，醫生用了抗生素為信信消滅影響呼吸的病菌後，信信出現肚屙，據悉是因為太多抗生素在腸內有增生的機會。當時媽媽原以為兒子肚屙停了，抱著開心的心情探望愛兒，卻見到信信被醫護推入房，心知不妙「感覺唔方係好嘢」，當場呆了。護士指信信好呆跟平時很不同，早上發燒及嘔好多次，需要等報告。媽媽心痛：

下午我去到睇隻豬仔，豬仔仲屙咗好多次呀！陰公，睇怕又會屙到屁股都損晒啦，病到冇晒心機，笑都唔笑下，仲要停奶要吊鹽水直到屙清為止⋯⋯肚屙喺尿片睇唔到佢排尿夠唔夠，仲要插埋尿喉。

肚屙插尿喉

看著信信發燒肚屙種種不適，媽媽坦言精神身心都受折磨。

呢幾日嘅病樣真係心又酸又心碎，媽媽心很累面對住你一次病一次咁接住⋯⋯真的原來換完肝先係挑戰嘅開始。

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媽媽相隔不到一天再發帖文及分享相片，信信不太有精神，少了往日的可愛笑臉。護士跟媽媽提及留意到信信很久沒排尿，姑娘幫信信換新尿袋及刮尿喉，驚他肚屙會脫水，亦幫了信信補水，以及照膀胱查看有否積尿。醫生幫信信沖洗入面的尿喉，幸好沖洗過一輪，信信終於可以開始排尿。媽媽心痛：

媽媽睇住你個病豬樣冇晒心機嘅樣，真心好心痛又無奈，好無助唔知點先可以幫到你去舒緩你嘅痛、你嘅唔舒服，媽媽感到自己嘅無能⋯⋯

▲ 媽媽有感原來換完肝才是挑戰的開始。信信加油！（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

媽媽心痛又無奈

在醫院見兒子一副病泱泱樣子，眼及下巴仔有些腫，亦看到兒子插尿喉辛苦、肚仔絞痛很痛苦，媽媽被嚇怕及很心痛不捨，真的希望兒子一直安好，慢慢好起來。

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責任編輯︰顏紫燕