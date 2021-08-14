【ERROR成員】193親解與「Dee姐」陳海寧關係　費煞思量為妹妹郭嘉盈諗代號

▲ 193郭嘉駿有安慰ERROR隊友吳保錡。

ERROR成員193（郭嘉駿）在九龍灣錄影ViuTV進行錄影，為節目《晚吹-戀講嘢》任嘉賓講感情事，可是卻稱恐怕自己的感情生活平淡的193表示，其感情生活相比其他嘉賓顯得較失色。

話雖如此，他卻直言如得知嘉賓遇上感情問題都會建議分手︰「我一向認為唔啱就飛，沒理由強迫自己跟對方一起。」

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澄清與Dee姐關係

至於提到「Dee姐」陳海寧的緋聞，193強調二人不是情侶︰「我們是『10個』好普通的朋友，絕非拍拖。」

不過一向敢言又喜歡開玩笑的他直認緋聞有助藝人增加工作，透露曾向經理人提議安排他和《睡到三點》的兩位MV女主角吳冰（阿冰）及樊沛珈（阿Gi）傳緋聞，所以他笑言如果可增加工作的話，和Dee姐可以是「熟少少嘅朋友」。

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安慰隊友保錡

另外，隊友吳保錡近日又再陷桃色醜聞，193稱已慰問對方︰「只在群組說了幾句，叫他take care。他現在心情複雜，突然那麼多事，我怕他會崩潰。我都不方便講太多，知保錡有努力做嘢。」

他表示不會給對方太大壓力，希望事件早日淡化：「我不能幫他回應感情問題，大家都知他食開沙律（張沛樂）的。」

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為妹妹郭嘉盈諗代號

至於妹妹郭嘉盈（Michelle）早前參加《全民造星IV》面試，193卻拒透露妹妹是否已入圍，笑言有給花姐（黃慧君）壓力。

他並透露正為妹妹構思代號：「她本來想叫『Michelle 170 』，但我覺得通街都是170，叫『173』較特別，但不可報大數，心想不如叫『3妹』，但我又不想她背負住我的名字。」所以仍未有定案。」

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