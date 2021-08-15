【東京奧運】林大輝稱看到港人為運動員打氣十分感動　相信東奧成績可帶動本港體育熱潮

▲ 體育學院主席林大輝。（資料圖片）

港隊代表於今年的東京奧運中取得一金兩銀三銅的好成績，香港體育學院主席林大輝表示，奧運期間看到市民在港將打氣的時候十分感動，又相信東奧的成績會帶動本港體育熱潮，未來會為香港帶來正能量。

林大輝形容「包做業主」一事是以訛傳訛 不存在「走數」，詳情即看：【下一頁】

林大輝今日（15日）於港台節目《舊日的足跡》中表示，今屆的東京奧運是個「不一樣的奧運」，因為港府購入轉播權，以致市民可在疫情之下只要安在家中就可觀賞比賽。他指出自己一直有跟進港府購入轉播權一事，而且多次與商經局局長邱騰華商討，又引述指對方強調港府一定不會令市民失望。他認為今次的轉播權令全港市民學會了不同方面的體育知識，「上了寶貴的一課」。

他說，在奧運期間看到市民為運動員打氣的時候十分感動，

香港已經好耐好耐無咁團結支持一些人為香港爭光，真的好感動。

對於港將於東京奧運取得前所未有佳績，他認為是個大豐收，相信東奧成績會帶動香港的體育熱潮，令更多人做運動，未來香港會有更多的正能量。

香港運動員又好爭氣，今年做出突破性的成績，相信港大市民沒有想過會有那麼多獎牌，而不少運動員都得到很好的成績進入八強賽事等。

運動員的薪金近日亦成為熱話，他認為，如要吸引更多運動員及教練入行，必須得到應得的報酬，因體院有近百名教練、約1300名運動員，包括逾500名全職運動員，支出龐大，不過去年在疫情之下，他都成功為精英運動員爭取增加津貼，

如果連續幾年不加薪、不調整會影響他們的士氣，看到他們的表現，其實是十分值得增加津貼。

他指出，港將於2018年的亞運會共取得46面獎牌，是回歸以來最好的成績，當時體院已開始利用大數據來評估未來賽事，包括港將於奧運中的成績，針對運動員的強弱作出改進。他認為本港運動員很優秀且有實力，而是次成績亦代表體院的訓練是可行的，強調科研科學、心理輔導、體適能訓練，以及多參與比賽等均可提升運動員的水準，又感謝不同持分者的支持。

今次運動員的成績是不同個體，包括港府、體院、港協奧委會等在不同崗位的支持才會成功。如果沒有它們的支持，就算運動員是百年奇才其實都未必可以發揮得到。

港府早前宣佈體院將會興建新設施大樓，擴大劍擊館、運動科學及醫學中心、設立日間休息中心、額外住宿設施等。他指，特首林鄭月娥上周到場視察，答應盡快向立法會財委會申請撥款，又引述對方指「有志者事竟成」，期望在2024年下屆奧運前完成。

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記者：郭詩詩