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【虛假文書】疑出售假身份證、假核酸紀錄及針卡供求職之用　3男女涉偽造文書等被捕

社會 11:40 2021/08/15

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警方今表示（15日）拘捕兩女一男，年齡介乎18歲至48歲，報稱清潔工、學生及曬相店負責人，涉偽造文書涉及製造假身分證及假疫苗接種紀錄，可能售賣給沒有身分證等人士，用作求職用途，三人正被控藏有虛假文書、藏有虛假身分證以及藏有他人身分證罪。

油尖警區重案組第三隊高級督察主管陳嘉寶指出，行動入面拘捕兩女一男，被捕人士年齡介乎18歲至48歲，報稱清潔工、學生及曬相店負責人，情報顯示這個涉及假身分證給假針紙的團伙在西九龍區一帶活躍，經過警方深入調查及情報分析，油尖警區人員鎖定一個以越南女子為首的團伙。

在前日（13日）警方進行拘捕行動，發現該越南女子帶同14歲兒子到九龍灣麗晶花園一帶內的曬相舖，將文件及現金交給負責人並且離開，警方即時採取拘捕行動，並以偽造文書罪拘捕三人，在店舖中手畫11張假的針紙、3張聲稱因身體理由不適合接種疫苗的假醫生紙、21張疑似核酸檢測報告，同事在店舖中發現45組假接種紀錄檔案，進一步調查後發現店舖電腦正列印假接種紀錄，其後將該名越南女子帶回其住所調查，並搜獲一張假接種疫苗記錄，兩張假的身分證及一張屬於他人的身分證。相信團伙以每張記錄及身分證以600元出售，並已經有人購買了相關文件，陳嘉寶指出行使及藏有相關文件或觸犯法例。

涉案的假文書。（警方直播影片截圖）

警方即時以藏有虛假文書、藏有虛假身分證以及藏有他人身分證的罪名將該名越南裔女子拘捕，案中兩名女子仍在扣留調查，警方不排除有更多人被捕，案件繼續交由油尖警區重案組第三隊調查，警方提醒偽造文書是一項十分嚴重的罪行，一經定罪可以陪住14年監禁，警方必定果斷執法，市民請勿以身試法。

警方指假針卡肉眼難以察覺真偽，樣式與一般疫苗接種紀錄無疑，提醒市民可以經過疫苗接種紀錄上面的二維碼，查證記錄真偽，如果雇主仍然有懷疑可以利用安心出行掃描器，掃瞄有關接種紀錄，因為接種紀錄可以提供接種者的姓名、身分證號碼以及接種日期等相關資料以作核實。

她指出疫苗接種是防疫措施十分重要的一環，如果市民行使虛假疫苗接種紀錄，足以令香港防疫措施崩潰，呼籲每位市民能嚴格遵守防疫措施，保障每位市民健康。

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記者：陳麗娜

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