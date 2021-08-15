【東京奧運】林大輝形容「包做業主」一事是以訛傳訛　不存在「走數」

▲ 林大輝（右）過去曾到現場為張家朗（左）打氣。（林大輝中學網頁）

「劍神」張家朗歷於今屆東京奧運取得一面男子花劍金牌，香港體育學院主席林大輝曾表示要「包做業主」，他今日於電台節目中形容「包做業主」一事只是「以訛傳訛」，而張家朗亦沒有誤會事件，強調不存在「走數」。

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港隊劍擊代表張家朗在奧運男子花劍個人賽奪得金牌後，有網民發現林曾說過要包奧運獎牌得主「做業主」一事。林大輝今日（15日）於港台節目《舊日的足跡》中回應時形容事件是「以訛傳訛」，強調林大輝中學過去一直都十分重視學生的體育發展，亦十分支持他們成為運動員，故一直都有運動員的嘉許計劃，以體院的嘉許計劃一半的金額作為獎勵，例如恒基精英運動員嘉許計劃將送出港幣500萬獎金予金牌得主，而學校就會送出其一半獎金，即250萬。

他又說，當年體壇有不少人都取得好成績，其中乒乓球代表黃鎮廷獲獎最多，他憶述當時在頒獎禮後向對方表示「努力啲加油！做好啲，奧運有機會，得到獎我包你做到業主」，強調這些說話只是一些鼓勵性質的說話。

被問到為何不向傳媒解釋，他就認為沒有必要向不認識他的人解釋，又對不少人叫他「找數」一事不會太上心，強調「根本不存在乜嘢走數唔走數」。他又說張家朗不會誤會事件，而自己亦經常與對方接觸，奧運時亦有發訊息希望他控制好心情。

另外，羽毛球港將伍家朗於今屆奧運因穿上沒有印上香港區徽的黑色球衣作賽，繼而發生「球衣風波」。林大輝表示，從奧委會的角度來看其實伍家朗是沒有犯規的，而運動員的球衣是由不同項目的總會安排，或由贊助商安排，認為事件是「很好的一課」，「相信之後大家都知道之後要點樣做」。

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記者：郭詩詩