【創新科技】再工業化促進經濟增長　當局擬增科研基建、人才培訓等支援

▲ (梁偉榮攝)

創新科技署署長潘婷婷今（15日）表示，政府近年提出的「再工業化」， 強調利用 新技術智能生產，創造就業機會，並為經濟帶來 更新和多元的 增長點。 政府考慮再從短、中、長期的科研基建發展、人才培訓計劃協助本地企業員工轉型，並資助院校和企業進行科研工作，為他們提供技術支援。

她在電台節目表示，早前設立的創新及科技基金， 讓企業有資源利用數據分析控制生產品質，日後產品正式推出，有助加強消費者的信心。她舉例， 過去4年資助1500多個研發項目，承擔額達46億元，可見政府非常重視推動應用研發工作；去年推出的「再工業化資助計劃」，年內共接收21宗申請，目前已批出其中16宗，資助額達1.8億元，當中一半涉食品製造研發項目，其他包括印刷和醫療材料等。



香港工業總會榮譽會長葉中賢在同一節目指出， 本地食品加工業有很大潛力，香港品牌在東南亞地區有名氣並受到歡迎，相信未來幾年本港食品加工生產標準會和大灣區互認，讓香港產品能夠直接運到内地銷售，而 早前調查發現9成受訪廠商的總部仍在香港，有1成會員表示未來有興趣在香港重新設置製造基地，說明「再工業化」的推行、本地大學科研人才和清關手續方便，吸引廠商在港做生意。



生產力局主席林宣武稱，香港品牌具有商譽，預料在「再工業化」下，未來綠色環保、食品加工和生物醫藥等三大範疇有很大市場， 局方正著眼接觸中小企，幫助他們引入小型自動化機器，以提高生產效率，相信導向型支援能更吸引中小企提升技術。

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記者：陳麗娜