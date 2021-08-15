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【政府班子】林大輝稱未來政府班子須忠誠有能力　「愚忠、傻忠要不得」

社會 13:11 2021/08/15

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香港體育學院主席林大輝。（資料圖片）

本港未來三場選舉的日子已定，香港體育學院主席林大輝曾任立法會議員，他認為在未來的從政者必須要忠誠且有能力，惟不可以「愚忠、傻忠」；另指下屆特首的施政一定要得到市民的支持及信任。

林大輝今早（15日）接受電台節目時表示，在「愛國者治港」原則下從政者一定要忠誠，其後再談能力，惟強調「愚忠、傻忠要不得」。

你一定要忠誠的，無論是對家人還是國家、民族。如果你不愛這個國家、民族，你又怎會付出呢？

他又說國家與國家、城市與城市的比較，就是人才之間的比較，強調人才的質量是很重要，

質素最重要，有忠誠無能力，有抱負無實力都冇用。

至於他在上屆特首選舉支持林鄭，被問今屆是否繼續支持對方，林則稱不肯定她是否仍會參選，但強調下屆特首必須要支持體育運動發展，另在土地、房屋、教育等問題需有理念，否則就「不要做」，

如果你個心沒有一套理念要解決（問題），你就唔好做啦！如果自己同班子都無法子，點去解決當前嘅問題？唔好做喇，只會害咗香港。

他又說，下屆特首在施政方面，要獲市民支持和信任，提升觀眾緣。

觀眾緣好重要，下屆班子要學下點樣提升自己的觀眾緣！

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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