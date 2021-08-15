【打擊販毒】海關機場檢約50公斤懷疑氯胺酮　估值約2,600萬元拘一男子

▲ 海關機場檢約50公斤懷疑氯胺酮。

香港海關今（15日）表示，在香港國際機場檢獲約50公斤懷疑氯胺酮，估計市值約2,600萬元，並拘捕一名男子。



海關人員昨日（14日）在香港國際機場檢查一件從巴基斯坦到港，報稱載有成衣的空運貨物，在5個紙箱的其中4個，發現該批懷疑氯胺酮收藏在長褲內。

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跟進調查後，海關人員同日在香港國際機場拘捕一名38歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。



海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

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記者：陳麗娜