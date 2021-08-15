【好人好事】70歲伯伯露宿街頭摷垃圾桶　愛心社區飯堂姨姨主動派飯卡送溫飽

▲ 社企銀杏館員工及社工遇見70歲伯伯露宿街頭，主動派飯卡送上溫飽。

香港貧富懸殊，受疫情影響下經濟受挫，首當其衝是一眾基層，貧者愈貧，不少人要露宿街頭挨餓。 本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，日前長者職員珍姐和社工走到社區找需要幫助的人，遇過一位七旬露宿伯伯，立即買飯予他，更主動派發飯卡，讓他每天都可到筲箕灣店領熱飯和湯，得到溫飽。

區內找需申領免費飯基層

本港社企「銀杏館」鼓勵長者就業，並會定期免費派飯給有需要者，昨日（14日）在其facebook專頁發文，指出筲箕灣店已開始派發「愛心福飯」兩星期，期間嘗試在區內找有需要申領的基層， 員工和社工期間遇到一位伯伯。

有天下著微微雨，長者同事珍姐和社工看見一位70歲的伯伯在找垃圾桶內的雜物，伯伯披著一個大黑色垃圾膠袋，他們追上前問伯伯是否有需要，然後看到他的衣服骯髒，牙齒都掉了。因為沒有牙齒，伯伯要很吃力才能把說話講清楚。珍姐及社工得知他在附近露宿，再進一步了解伯伯的境況。

我們請伯伯帶我們去他露宿的地方，原來他一直睡在天橋下。我們還看見一袋袋他執來的膠樽，伯伯說他會拿膠樽去附近回收組織換一些餅來食。

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一星期兩天到教會領飯

伯伯向銀杏館珍姐及社工說了露宿的原因，又說一星期只有兩天可到教會領飯，其他日子都要自己想辦法。珍姐聽到後動了慈心，馬上去買了盒飯給伯伯，又窩心地幫他沖奶茶，請他慢慢進食。

當刻送上飯盒及奶茶外，珍姐及社工希望可進一步提供食物予伯伯，於是派發了飯咭給伯伯，現在他每天都可以來到銀杏館的筲箕灣店領一盒熱飯和湯，短期內不用擔心要挨餓。

愛心福飯助弱勢社群

珍姐暖心的舉動令人感動，希望愛心福飯能給伯伯一些鼓勵。 而長遠要有資源派飯給更多有需要的人，就要靠善心的市民支持銀杏館 Love Project 愛心關懷行動。有網民大讚此愛心助人的行為，並受感動支持行動。另外有網民關心該名伯伯有否申請消費券，希望社工幫助他，銀杏館表示跟進中。

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責任編輯：羅嘉欣