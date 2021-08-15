【媽媽的神奇小子】無懼辛勞將蘇樺偉奮鬥史拍成電影　谷德昭讚吳君如夠貼地：與時並進keep住有型

▲ 谷德昭欣賞吳君如為監製電影付出不少努力。

改編自殘奧金牌得主蘇樺偉真人真事的電影《媽媽的神奇小子》近日正在上映，電影口碑不俗，首日開畫票房衝破100萬，跟吳君如合作無間的谷德昭亦觀看過該片，昨日（14日）他於社交平台撰文大讚戲中演員演技好，力推此片之外，更讚揚任監製兼飾演蘇樺偉媽媽的吳君如，谷德昭除了以「與時並進，keep 住有型」來形容這位老友外，更欣賞君如為監製該片付出不少努力。

【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰 為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷

▲ 吳君如監製兼主演電影《媽媽的神奇小子》。

谷德昭於個人facebook發帖文，他分享數張跟吳君如的陳年合照，除了分享《媽媽的神奇小子》的觀後感，更訴說著對老友吳君如的感覺。

▲ （劇照）

谷德昭謂跟君如拍攝《家有囍事》而開始結緣，之後在不同賀歲片、電視節目合作，之後更一起主持商台節目《嘩嘩嘩打到嚟》，雖然君如已貴為影后級，谷德昭很欣賞這位好友不離地，他寫道：「君如不停在追求進步，也不停在進步。老早就已是巨星，大條道理堅離地，但君如貼地貼過法拉利，與時並進，keep 住有型，實情係越嚟越型。」

▲ 谷德昭跟吳君如相識多年。（取自facebook）

谷德昭續說近年君如組織家庭成為母親後，其進步已不止是知識上，而是在精神上。他寫道：「她感恩上天賜給她的眷顧，像她當日在香港金像獎榮獲最佳女主角時說的：『好無憾！』君如感恩上天賜予她滿載的愛，很想將這些愛也分享給大家，透過電影是很好的方法。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

君如除了主演《媽媽的神奇小子》，更兼任監製一職，對此谷德昭欣賞君如將這勵志故事搬上大銀幕：「擔當付出艱巨多廿倍的監製，新導演尹志文想拍殘奧金牌得主蘇樺偉的真人真事已很多年，但一直未能成事，君如攬上身，物色演員（你進戲院看便會知道飾演三個階段的蘇樺偉的演員演得有多稱職、多麼好）、籌集資金、埋 crew，putting everyting together，making it happen。」

另外谷德昭更大的讚於戲中飾演「長中幼」蘇樺偉三位演員演技出色，另外又說幾位隊友很有火花，更以「拍得住愛的迫降玄崩嗰幾個隊友」來形容，最後更希望大眾入場支持優質港產片。

▲ 吳君如投入演繹「蘇媽」一角。（劇照）

吳君如早前接受TOPick專訪時透露，導演尹志文數年前想將蘇樺偉奮鬥故事拍成電影，之後她邀得古天樂任投資者，古仔遂找來君如任監製兼主演。

但君如不諱言在選角方面頗困難：「依據我多年拍戲經驗，要找個合適演員演真人真事，加上是殘障角色，可說難上加難，我們經過很多次試鏡及海選也不合心水。直至導演介紹阿炳（梁仲恆）給我認識，說他很像蘇樺偉，之後著他試鏡。」

【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線 吳君如提醒女兒：人生總有遺憾

▲ 吳君如早前接受TOPick訪問。（經濟日報圖片）

另外在選角上，君如直言很多人有不同意見：「某些人認為要找大明星演，最好找個好靚仔的，可吸納不同層面觀眾，但我堅持這電影改篇真人真事，未必要由大明星去演，在選角上跟導致有很多爭論，純粹挑選蘇樺偉的隊友，我也有很多問號，幸最終結合到這班底。」

同場加映；柳應廷專訪