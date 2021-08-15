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【無家者】女性露宿者人數躍升一倍需情感支援　社協倡增設綜合服務隊伍

社會 13:47 2021/08/15

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社協進行有關女性無家者的研究。（黃悅晴攝）

香港社區組織協會於去年10月至今年3月進行一項針對女性無家者的研究，當中提到經由社署登記的無家者人數由提升到 2021 年6月底的 1562 人，增幅接近一倍，當中女性無家者佔整體露宿人口的百份比，由 2014 年的約佔 5.5%，躍升近一倍至今年的約10.9%。社協研究結果顯示，女性露宿者需要情感、精神健康層面上的支援，但現有服務的相關配套有不足。

社協訪問15位女性無家者，觀察到當中8成人有情緒支援需要，即需要伴侶或家人情感上的陪伴及支持才可正常生活，三分一人有依附他人的傾向，有無家者因不願與伴侶分開而一起露宿，亦拒絕分開安置安排。 另外有53.3% 有精神健康問題、33.3%有毒癮、93.3%有經濟困難。

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40多歲的阿潔與伴侶阿峰曾經在大角咀、旺角等地方的公園、隧道中露宿，阿潔有輕微精神分裂，需要男友定時提醒她吃藥，兩人共同露宿多時，但她亦曾經入住臨時宿舍，但床位衞生情況惡劣，亦令她缺乏安全感：

有蚤跳嚟跳去 ，又要睇實行李如果唔係會被人偷；換衫、食飯都比隔離床嘅人望住，好冇安全感。

May May則曾是「麥難民」，她說露宿時最擔心安全問題：「係快餐店瞓都會有人偷我嘅充電器，半夜都唔敢去公廁，比人偷嘢時女性係無能力抵抗。」

陳小姐就曾經入住女性臨時宿舍，一個房有多床，她形容生活沒有私隱，亦經常與其他宿友吵架，但她最不滿宿期過短的問題，指自己入宿後需花時間適應，第二個月才開始去上班，未有獨立經濟能力去租樓時，已經被要求離開。

社區組織幹事吳衞東表示，近年女性無家者的人數上升，但由於官方數據依靠無家者自願接受登記，而部分女性因私隱及安全問題會露宿於隱閉地方，相信實際女性露宿人口比登記人數多。

吳衞東分析，從社協接觸過的女性無家者，觀察到她們於情感支援需要比較大 ，需要與伴侶共住，部分人即使可入住單人床位，因不想與伴侶分開而放棄。吳衞東又說，香港現行資助女性宿位只有31個，全為單身人士宿位，建議為有伴侶的無家者增設不限性別及關係的雙人宿舍，並延長資助宿位住宿期至 2 年。

社協亦建議，於緊急住宿服務中增加社工、情緒及精神健康支援服務，提供輔導服務及兼顧她們住宿以外的其他需要，並成立專為女性無家者而設的綜合服務中心、外展隊及緊急住宿服務。

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記者：黃悅晴

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