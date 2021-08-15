【5000元消費券】政府提醒電子登記市民須明日內上載身份證　書面申請經核實後9月1日發放

▲ 政府提醒網上身份證登記市民須明日內上載，書面申請經核實後於9月1日發放。(資料圖片)

消費券計劃的登記期已於昨（14日）結束，電子登記平台已停止運作，各郵政局及銀行分行亦已停止收集書面表格。政府今日（15日）提醒已進行電子登記並選擇上載身份證複本作身分認證的市民，須在明日或之前在消費券計劃網站上載身份證複本以完成登記。於7月18日或之後完成電子登記及所有遞交書面表格的市民，經核實資格後會於9月1日獲發放第一期2,000元消費券。

政府表示，由於不同原因，例如提交的資料有誤或沒有在書面登記表格釘附其身份證複本等，部分在登記期內遞交的登記未能獲進一步處理，有關登記人如欲重新登記，須先確定是次提交的資料準確及齊全。因應這些登記人或未能趕及在登記期結束前重新登記，政府就此作出特別安排，容許他們在本月31日或之前把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委托其可信賴的人士於辦公時間交到九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處。

須上載身份證複本作身分認證以完成電子登記的市民若未能按要求在明日或之前上載其身份證複本，亦可透過這個特別安排重新登記。上述安排對已確認為不符合計劃資格準則或從未遞交登記的市民並不適用。

每名合資格的登記人只可在明日至本月31日期間透過書面表格重新登記一次，經核實資格後，他們會於10月1日獲發放第一期2,000元消費券。這些市民一般會在9月中旬收到登記結果的短訊通知，他們亦可透過熱線185000的語音系統查詢其登記情況。

政府及其委聘的承辦商只會透過特定電話號碼向登記人發出與消費券計劃相關的短訊通知及與登記人聯絡，更不會要求登記人透過電話提供個人資料，有關特定電話號碼載於消費券計劃網站。市民要提防釣魚電郵及網上和電話騙局，若收到附有網站連結的可疑短訊，切勿點擊連結。市民如對計劃有任何疑問，可瀏覽計劃網站或致電熱線18 5000查詢。

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記者：陳麗娜