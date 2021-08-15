【海地地震】海地7.2級大地震逾300人罹難　瓦礫中搜救生還者全國進入緊急狀態

▲ 海地發生7.2級大地震，逾300人罹難。

海地昨日（14日）發生震動全國的7.2級強烈地震，官方公布最少304死1800人受傷。在最近震央的一個大城鎮，多座建築物倒塌或嚴重損毀，到處都是頹垣敗瓦。政府宣布，全國進入一個月緊急狀態。除了官方搜索人員，人們也紛紛從水泥碎片中拉出受困者。

事發於昨日早上，央位於首都太子港以西約150公里，震源深度10公里，之後發生多次餘震。古巴、多米尼加等加勒比海國家都有震感。地震後，海地街頭一片狼藉，空氣中瀰漫煙塵，街道兩旁房屋受創嚴重，全國最少有949棟房屋、7間教堂、3間學校等倒塌或嚴重損毀。

由於海地部分災區屬幫派地盤範圍，加上熱帶風暴「格雷斯」（Grace）來襲，導致搜救工作倍添困難。當地的紅十字會已啟動緊急機制協助災區需要，無國界醫生（MSF）在首都太子港準備接收傷者。

▲ 海地一片頹垣敗瓦。（Twitter圖片）

全國進入緊急狀態１個月

新任總理亨利（Ariel Henry）搭機前往受災區勘災，並宣布全國進入緊急狀態1個月。他在社交網站貼文，表示正調動所有資源協助受災民眾，並呼籲全國團結。

最重要的工作是盡可能搶救瓦礫堆下的倖存者。我們已知悉當地醫院，尤其是萊凱的醫院擠滿受傷和骨折者。

海地距離震央最近的大城市萊凱（Les Cayes），在這次災難中受創極深，38歲災民Jean Marie Simon表示，他看見人們的遺體一具具從廢墟被拉出來，現場也有很多不知是死人或是傷者，到處都是哭聲。他的妻子和2歲孩子地震時正在洗澡，情急之下只得裸著身體盡快跑到屋外避難，直至他趕到後，把他的上衣脫下來給妻子穿。

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母子獲救全身癱軟

另有影片顯示，人們紛紛在搜救生還者，其中一間粉色外牆的房子前有塌陷空間，上面被斷柱、鐵條、水泥碎塊等重壓，男人們鑿開一個洞口後，先後把一對被困的母子救出。母親獲救時全身癱軟，幾乎無法站立，意識也未從震驚中恢復，有網民轉載影片後表示，

我們需要更多人為我們禱告。

海地近年多災多難，一個月前總統Jovenel Moise遭暗殺，而且面臨饑荒、新冠肺炎等問題，2016年經歷了颶風馬修（Hurricane Matthew），造成數百人死亡、成千上萬人流離失所，當地剛從災難中恢復，如今卻再度陷入困境。海地企業家Marc Alain Boucicault在Twitter發文感嘆，

這個國家從來沒有喘息過，每一年的管理不善並沒有造成傷害，但是累積的影響卻使我們容易受所有事情影響。

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責任編輯：王明芳