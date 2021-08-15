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【ART呃】蘇玉華潘燦良夫婦撐場　朱柏康台上大爆婆媳衝突

娛樂 11:00 2021/08/15

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蘇玉華潘燦良結伴看舞台劇。

秋生、朱栢康、陳淑儀主演的舞台劇《ART呃》公演，獲方皓玟、商台主持Wasabi、蘇玉華、潘燦良等人捧場。黃秋生首場完成後，率領全體台前幕後謝幕，更疑似暗示「退出劇壇」。

秋生說：「今次我特別多感觸，在舞台有好多夢想，夢想好似樂曲，會有休止符、會有完結時候，有時演出會有不可抗力的中斷，如果這是告別的話，我希望明年是一個復出。其實我平時不太感性，因為覺得觀眾同演員是買賣關係，但年紀漸長有另一種感受，好多事不是『應份』，中間建立了友誼、支持、愛護，我要多謝多年幫我實現夢想的觀眾和製作朋友。」

《ART呃》

大受好評的朱栢康，講出婆媳之間的矛盾，引得觀眾發笑，他強調自己是專業演員，非靠現實生活入戲：「現實中有否發生這些婆媳關係，都過去了，戲入面我給黃秋生『爆樽』，過去兩個月他巳哋研究用木棒、水管，我已練成『鐵頭功』，最怕打穿耳膜，聽不到就演不到落去。」

陳淑儀已三年沒公開演出，笑言享受每場演出，自言要享受足15場，過足戲癮！可再感受觀眾反應，是最大鼓勵。」

方皓玟捧場。

捧場的方皓玟曾跟秋生學戲，笑言對方未算「嚴師」，安心跟對方學戲：「因為我演唱會同他們舞台劇撞晒期，都不敢找他做嘉賓！自己都忙緊演唱會，難得抽到時間睇騷。」

第二晚捧場的蘇玉華表示︰「我第三次睇這劇，一個好的劇本落在不同演員手上，會有不同火花。今次三位演員化學作用亦好強，見到觀眾反應，就知是成功，而且好出色。」老公潘燦良早年曾在香港話劇團演過這個故事，他坦言︰「我以前做過，有好多感覺同回憶，好的劇本，見到演員同觀眾好好享受，非常之值得睇。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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