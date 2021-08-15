【反制裁法】陳茂波：香港有責任落實反外國制裁法　須警惕有人炒作抹黑

▲ 陳茂波（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日發表網誌，強調香港有憲制責任落實《反外國制裁法》，但相信或會有人借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心地位，指大家必須提高警覺、有所準備。

陳茂波表示，美國一再無理遏制打壓，甚至利用香港作為干擾我國發展的手段，包括取消對香港的特殊關稅待遇、實施科技產品出口管制，對香港營商環境肆意造謠中傷，甚至無理制裁中央和特區官員等，這些都是意圖對香港營商環境造成嚴重干擾，此等霸凌行徑正變本加厲。

他指出，全國人大常委會早前通過的《反外國制裁法》，為的是要讓政策工具箱裡有更多樣化的反制手段，可以相稱的力度來作出抗衡及應對，一方面阻斷任何組織或個人執行外國的所謂制裁，另一方面可執行國家的反制措施。他又強調，立法目的是為了恢復市場的正常秩序，保護正常經營企業的發展利益，又形容歐盟或英國也有類似的反制政策。

他又提到，內地和香港法律起草模式不同，內地的法律不少是確定一些基本原則，具體的操作留待日後制定有關實施細則或有關政府部門頒布行政措施，指日後在香港實施時，在操作上會充分考慮香港的實際情況，香港國際金融、貿易和航運中心的地位。

但他同時指出，預計可能會有人會借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心的地位，以及抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動來混水摸魚，強調必須提高警覺、有所準備，並在這些時候加倍注意管理風險。

此外，陳茂波在網誌中同時提到，預期本周公布的最新失業率，將由現時5.5%的水平進一步回落。

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責任編輯：胡偉明