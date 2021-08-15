【男女劍神】七夕開直播講與江旻憓緋聞　張家朗強調：只是比較怕醜

▲ 張家朗否認跟江旻憓之緋聞。

東奧落幕之後，香港男子花劍隊四位成員張家朗、張小倫、吳諾弘和蔡俊彥近日正於酒店隔離，期間眾人不時以IG開直播解悶。在昨晚（8月14日）方力申聯同TVB體育記者何振然、主持莊琬及張家朗一起開Live「吹水」。

近日劍神張家朗跟「重劍女神」江旻憓（Vivian）的緋聞傳得鬧哄哄，而張家朗既然主動澄清跟江旻憓的緋聞，他解釋說：「我亦唔係鍾意佢，只不過我個人比較怕醜。」，張家朗力證未「封盤」。

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▲ 昨晚張家朗跟方力申等人開live。

小方：不要跟記者鬥氣

劍擊金牌得主張家朗近日頻頻開Live，昨晚開Live時他回應網民不少有關劍擊之問題，相對之前做直播，今次張家朗不像之前那麼寡言。

席間小方問到家朗奪金後表現冷靜，家朗解析由於是最後一劍贏了，故要待裁判看過片段作確定，而勝出一刻，他由心而發笑出來。

他續說要顧及不同裁判的判法，所以劍手要好好配合，他說：「跟裁判鬥氣同想輸沒分別，會醒少少去做轉變。」小方即說：「所以我都不會跟記者鬥氣，跟記者鬥氣我就無得撈。」

▲ 張家朗成為新一代體壇男神。（取自instagram）

澄清江旻憓緋聞

說到如何運用那筆豐厚獎金，家朗謂仍未考慮，但覺得置業是最有保障，稍後亦會跟家人相量。

昨晚是七夕情人節，小方著張家朗跟正在看直播的6千夠網民說句話，家朗即笑著說了句「七夕快樂」。

之後，家朗更主動說起緋聞女友江旻憓：「我見好多人問跟Vivian（江旻憓）的緋聞，我都想講，其實我哋冇嘢，我亦唔係鍾意佢，只不過我個人比較怕醜，所以那時候大家話邀她入Live，我就怕醜，完全冇任何意思，只是我個人本身是這樣。」

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張家朗事業為重

此時方力申即笑說：「低調點！好正常吧…大把機會啦…我們呢度4個，4個都是單身，等觀眾幫我們宣傳下都幾好呀，大家都可以為自己奮鬥的事而努力！」何振然即說「事業為重」，張家朗聞言都點頭和應。

事緣早前花劍4子在IG開live，當時有網友提出邀請江旻憓開live。於是蔡俊彥提出猜拳決定由誰向女神提出邀請，可是張家朗卻堅持拒絕參與猜拳，推由「小師弟」吳諾弘負責邀請。

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本來是簡單的邀約，可是張家朗卻尷尬怕醜，而當時沒有現身IG live的張小倫卻竟留言說：「同佢表白了！」，又自告奮勇表示幫忙邀請江旻憓開live。

種種跡象，令網民好奇現時單身的張家朗是否對江旻憓有意，於是追問兩人緋聞，而當時花劍4子都沒作出回應。

同場加映：柳應廷專訪