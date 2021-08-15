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【民陣解散】警方稱刑責不因解散而被抹走　新華社形容民陣為反中亂港組織

政治 16:06 2021/08/15

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民陣成立以來，曾舉辦過多次大型遊行。（經濟日報資料圖片）

民陣今午宣布解散。警方表示，4月曾要求民陣提交成員、活動及資金等資料，但未有依時向社團事務主任提交資料，強調現正積極跟進，民陣違反《社團條例》內的罪行。

警方在民陣宣布解散後發表聲明，指民陣在2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦非向警察牌照課註冊的合法社團，因此是不合法地運作的組織，強調一個組織及成員犯下的罪行，刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，會繼續全力追究，任何組織及人士有否違反港區國安法及其他香港法例。

另外，新華社報道民陣解散時，形容民陣是反中亂港組織，一直是非法組織，幾乎集攏所有香港反對派團體，慣常打「和理非」及「爭取民主」的旗號，興風作浪，肆意亂港，是「徹頭徹尾的反中亂港大平台」。

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責任編輯：陳宛彤

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