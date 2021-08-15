【無忽好肉】婆婆憂孫女遭蚊叮蟲咬狂噴殺蟲水　7歲女童全身皮膚過敏出疹潰爛

▲ 內地一名婆婆憂7歲孫女遭蚊叮蟲咬，狂噴殺蟲水，令孫女全身皮膚過敏。

小朋友皮膚較幼嫩，使用化學劑要留意安全。早前內地一名7歲女童由於接觸到殺蟲水，致皮膚過敏，嚴重出疹，更起水泡流膿潰爛，可說是「無忽好肉」，經過治療，目前狀況已好轉。

四處噴灑殺蟲劑

綜合內地傳媒報道，中國湖南省郴州市1名7歲女童西西（化名），趁暑假到外婆家玩，婆婆住在鄉下，她愛孫心切，擔心孫女被蚊叮蟲咬難以入睡，每晚都會在房四處噴灑殺蟲劑，甚至向床上噴灑殺蟲水，當在房內見到蚊蟲，就再噴一次，令蚊蟲滅絕。

不久後，女童全身皮膚開始出現大量紅疹，疼痛痕癢難耐，更長出大量水泡，並開始流膿出水，更發燒。情況不堪入目，家人看見西西身上的皮膚問題，緊急將她送往湖南省兒童醫院醫治。

▲ 7歲女童接觸殺蟲水致皮膚過敏，圖為情況已好轉。（微博圖片）

嚴重過敏性皮膚病

醫院皮膚科副主任羅鴦鴦醫生替女童診治，確診她患了「大皰性接觸性皮炎」，屬於嚴重的過敏性皮膚病。西西的病徵跟之前一些患者相近，醫生進一步詢問病史後，經判斷了解，指出西西的皮膚過敏是與婆婆在房內噴灑大量殺蟲劑有關。

從影片所見，西西全身都有紅印結痂，而此時的病況已是好轉階段。羅醫生指出女童初期因全身皮膚嚴重敏感，全身又癢又痛，坐都坐不到，整個身體都是瀰漫性水泡，四肢背部都有結痂，背部幾乎沒有一塊正常皮膚。

老人家好心做壞事

西西的父親受訪指今次是意外，他發現女兒身上有一點一塊小紅斑，起初以為是小事，塗了點藥，後來發紅部位長成小水泡，更惡化愈來愈大。

老人家本身是好意，噴一下驅蚊蟲的，後面就噴多了，噴到了床上。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

殺蟲劑令皮膚過敏

羅醫生指出，很多人夏天用氣霧型殺蟲劑來對付害蟲，但忽略殺蟲劑背後的安全隱患，常常有因接觸殺蟲劑導致皮膚過敏來看診的孩子，殺蟲劑可通過皮膚接觸，導致皮膚有過敏反應，如出紅斑、水泡、糜爛脫皮感染伴隨癢痛等。

她提醒家長勿直接將殺蟲水噴灑在物件上，如床單、衣物等，大人可能沒事，但小朋友因皮膚幼嫩，就很可能導致接觸性皮膚炎。加上，氣霧殺蟲劑屬於短效殺蟲劑，使用時要留意通風等待揮發，否則容易將有機溶劑氣霧吸入體內，長期或會損害肝臟、腎臟、神經及造血系統，後果嚴重。

同場加映：劍擊世界一姐江旻憓是史丹福學霸 開明媽媽作最強後盾圓劍擊夢

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳