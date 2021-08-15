【聲夢傳奇】Yumi由細靚到大　鍾柔美8歲跳泰國舞片段曝光

▲ 鍾柔美從小學各種舞蹈。

鍾柔美（Yumi）與姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）可說是《聲夢傳奇》人氣學員三甲。當中鍾柔美擅長跳舞兼樣子漂亮，已成功俘虜一批粉絲。於現正舉行的《聲夢傳奇》演唱會《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》內，Yumi繼續又跳又唱大展所長。

現年14歲的鍾柔美是中菲混血兒，童星出身的她，小時候已演過多部劇集，包括《平安谷之詭谷傳說》、《親親我好媽》及《城寨英雄》等。

【聲夢傳奇】鍾柔美姚焯菲結成好友 Yumi曾表示要與Chantel絕交？【有片】

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Yumi曾學泰國舞

此外在參加《聲夢傳奇》前已「身經百戰」，從細已參加大大小小音樂比賽，家中放滿獎牌。

而且她在小時候已上電視表現舞蹈，TVB最近就在網上分享Yumi於8歲時上節目表演泰國舞的片段。

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當年年紀小小的她接受節目主持焦浩軒訪問，表現已十分淡定，對答有條不紊。她當時受表示學跳泰國舞2個月，因為平時跳拉丁舞及Hip Hop，所以想試新東西，更曾在九龍城泰國潑水節表演泰國舞，她自信稱覺得自己跳得不錯，但下次仍然繼續再努力。

片段中，Yumi更以大姐姐身份帶領一班小朋友齊跳泰國舞。從片中所見，她毫不怯場，可說天生食這行飯。

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