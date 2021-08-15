【民陣解散】中聯辦：民陣為香港「禍亂之源」　港澳辦：港府應毫不手軟剷除「毒瘤」

▲ 中聯辦批評民陣是徹頭徹尾的香港「禍亂之源」。（資料圖片）

對於民陣宣布解散，中聯辦發言人指民陣是以「反中亂港」為己任的非法組織，形容其垮台是人心所盼、咎由自取。國務院港澳辦發言人則批評，民陣今天宣布解散之時仍大放厥詞，態度猖狂，氣焰囂張，必須對其依法追究、嚴懲不貸。

中聯辦發言人形容民陣垮台屬必然，指其由成立至今從未依照香港法例進行註冊，更無法交代收入來源、開支情況和銀行賬戶，是十足的非法組織；又指香港自回歸以來發生的多宗非法集會、暴力對抗事件，均與民陣煽動、策劃、組織直接相關。

中聯辦發言人批評，民陣雖然迫於法律和輿論的壓力，打自動解散的「悲情牌」，但從其滿紙謊言的「解散聲明」，能夠看出其賊心不死的本性和「逢中必反」的本質；又指自2019年以來，民陣聚合各路反中亂港組織和「攬炒」政棍，勾結外部勢力，衝擊「一國兩制」紅線和特區憲制秩序，嚴重毒化社會環境，將香港拖入動蕩的深淵。

中聯辦發言人又炮轟民陣明目張膽鼓動其成員，利用民陣平台宣揚「港獨」煽動暴亂，處心積慮地勾結國外反中團體損害港人利益，其所做所為罄竹難書，讓香港社會備受其害、令香港法治受辱蒙羞，分明是徹頭徹尾的香港「禍亂之源」。

中聯辦發言人強調，堅決支持特區政府和警隊對民陣涉嫌違法的行為依法檢控，也奉勸那些目前還在坐困窮途、徘徊歧路的組織和個人回頭是岸，形容只有積極配合調查、真心尊重法治才是唯一出路。發言人又形容，多行不義必自斃，反中亂港的團體和組織在大浪淘沙之下，淹沒於時代洪流之中，是正義的選擇、歷史的必然。

而港澳辦發言人則批評，「民陣」作為一個未經註冊、徹頭徹尾的非法組織，多年來糾結各路反中亂港勢力，打著和平理性非暴力的騙人幌子，對抗中央、為禍香港；又形容其解散聲明自詡的「功勞薄」，正是不打自招的「罪行錄」：不僅是反23條立法、非法「佔中」、「反修例」運動的直接策劃和指揮者，是「修例風波」升級變質為嚴重暴亂活動的主要推手，還是勾結外部勢力發動「顏色革命」的急先鋒和馬前卒。

港澳辦發言人強調，「民陣」等反中亂港組織雖然解散，但其遺毒仍需持續清除，堅決支持特區執法機關依法調查「民陣」等反中亂港組織涉嫌違法行為和活動，依法嚴懲其首惡和骨幹分子，堅決支持特區政府深入推動各領域撥亂反正，毫不手軟地剷除「毒瘤」、「惡瘡」，清理「禍根」、「禍源」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明