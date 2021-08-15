【大學聯招】DSE榜眼鍾情植物研究　入讀港大理學院冀研究提升多肉植物多樣性

▲ 伍重言家中有逾200棵植物。（港大提供）

聯招放榜結果早前出爐，獲取錄的學生陸續到院校註冊。其中於DSE考獲6科5**的「榜眼」伍重言鍾情於研究植物，他將就讀香港大學理學院於2021/22學年推出的新課程「6688科研專才啟導課程」，期望可主修生態學及生物多樣性，畢業後同時取得港大理學士及研究碩士。

伍重言(Jerry)自小對植物科研有濃厚的興趣，特別喜歡研究仙人掌等多肉植物的原生態，他憶述小時候會玩「Gardening Mama」，由於遊戲過程中見到植物開花結果，覺得非常有趣，因此開始研究植物的生長。小五時他開始照顧家中植物，現時家中有逾200棵不同大小的植物，他最愛的是多肉植物：

仙人掌與一般植物形態不同，且能在乾旱和惡劣環境生長，頑強的生命力令我非常著迷。每當我遇到挫折時，只要看到他們就會想到『這些是我一手一腳種出來的成果』，他們帶給我成功感和滿足感，能讓我重燃自信心。

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伍重言會從書本和網上平台學習有關植物的知識，亦幾乎每星期都會到花墟選購植物或與同好者閒聊。買到種子後，會根據不同品種的生長週期、特殊構造、體內的化學反應及原生地環境特徵，在家模仿其原生地狀況種植。伍重言矢志踏上科研之路，志向是植物生態研究，希望能主力向多肉植物棲息地研究方面發展。

很多野生多肉植物在原生地被大量非法挖掘以致瀕臨絕種，數量失衡對生態帶來嚴重影響。

他希望未來能研究出方法， 增加多肉植物的生存空間、跨品種繁殖成功率，提升其多樣性。

他將於新學年入讀港大理學院推出的全新雙學位「科研專才啟導課程」，學生會師承頂尖科學家，參與科學研究，並接受個別科研指導，同學一般須於四年級暑假或五年級首學期進行研究專案以完成研究碩士課程。

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記者：黃悅晴