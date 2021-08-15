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【劏房問題】調查發現劏房租金6年升36%　一人住戶開支佔收入一半

社會 16:47 2021/08/15

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有組織調查發現一人住戶的住屋開支佔收入超過一半。(受訪者提供)

劏房問題一直困擾基層市民，有組織公布調查，發現葵涌區劏房最新平均租金為4,932元，對比6年前租金升幅逾3成，而一人住戶，住屋開支更佔入息逾一半，建議劏房租管需限起始租金及加租幅度，並恒常化津貼項目。

葵涌劏房居民大聯盟進行了一項調查，訪問了1,445位葵涌區不適切居所(包括工廈)租戶，藉此了解其住屋開支及租屋負擔狀況，同時對比6年前後於葵涌的劏房戶面對的租務情況。據調查結果顯示，私樓劏房一人住戶平均每月入息為約8,264元，而平均每月租金及水電費開支總共約4,430元，住屋開支佔超過入息的一半，高達53.6%。而2021年整體住戶平均每月入息及平均每月租金，分別是12,376元及4,932元，比較2015年數據後發現，雖然住戶平均每月入息上升了17%，但租金卻增加了35.9%，收入升幅「跑輸」租金升幅。

一人房住戶周小姐表示：「租金佔咗入息一半，要計住數黎生活」。是次調結果反映基層租戶扣除住屋開支後，剩除可動用開支大大減少，對生活素質構成極大影響。街坊譚先生一家六口居住在約120呎的劏房單位，現時每月租金為3,800港元，他稱不敢搬，擔心會加租、每個月最多只剩幾百至一千港元。

聯盟建議劏房租管需限起始租金及加租幅度，設定期檢討機制；完善及恆常化補貼予輪候公屋超過三年仍未「上樓」的住戶的租金津貼計劃；以及將「非公屋、非綜援的低收​入住戶一次過生活津貼​」（Ｎ無津貼）納入為恆常化津貼項目。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：蘇文軒

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