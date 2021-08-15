【煽惑不投票】白韞六稱會增加人手留意網上言論　提醒市民勿踩灰色地帶

▲ 白韞六稱會增加人手，留意網上言論。（經濟日報資料圖片）

負責選出特首的1,500人選舉委員會，將於下月進行選舉。廉政專員白韞六表示，會加派人手留意網上，有沒有人直接或間接，煽惑他人不投票、投白票或廢票，如有發現，會要求網站將言論下架。

白韞六接受電視訪問時稱，政府已修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，會針對新條文，在未來的選舉中，提醒候選人、選民及助選團，而下月的選委會有不少新增團體獲選民資格，至今已接觸近200個團體。被問到如何界定煽惑行為，白韞六稱有灰色地帶，難一概而論，提醒市民勿以身試法。

另外，歌手黃耀明因為立法會選舉候選人站台唱歌，被控作出舞弊行為。白韞六不評論個別案件，但強調一般情況下，是不得以飲食或娛樂成分，誘使他人投票。被問到日後的政治站台活動，是否不可以有表演，他稱有機構成娛樂。

白韞六又提到，留意坊間質疑廉署淪為「打手」，認為是偏頗的報道，強調廉署不應成為政治工具，執法時不會考慮被查人的身份和政治背景，沒有政治傾向。

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責任編輯：陳宛彤