【超大家庭】每周用600條尿片洗12機衫　32歲已成12孩之母：想繼續生

▲ 媽媽表示，不排除繼續生育。

32歲已經是12孩之母！美國一名32歲女子，在16歲時就與前夫誕下首名孩子，其後再生了5名孩子。直至2014年再婚，又與第二任丈夫誕下6名子女。她經常在社交媒體上載子女的可愛影片，又分享每周花在食物和尿片上的驚人金額，累積了逾180萬粉絲。

據外媒報道，居於美國堪薩斯州的Britni Church，在16歲那年與前夫誕下大仔Crizman，其後再生了4名孩子。二人在2010年離婚後，Churh在2012年一次周末派對中，意外懷上第6個孩子，此後3年她獨自撫養6名孩子。

▲ 32歲已生了12名孩子。（IG圖片）

Church憶述，第6次懷孕讓她感到很羞恥，因為她一直希望孩子有同一個父親。

不過，當Jesalyn（第6孩）出生時，她是那麼天真和美麗，所有的羞恥感頓時煙消雲散。

▲ 細女在今年7月出生。（IG圖片）

家務繁重開支龐大

直至2014年，她認識了現任丈夫Chris，二人再生了6名孩子，其中2019年誕下三胞胎兒子，而最小的女兒Rowyn在今年7月剛剛出生。雖然12名孩子有3個不同的爸爸，不過Church表示，現年29歲的丈夫Chris把所有孩子都視如己出。

當我們一家人外出時，會受到很多人注視。曾經有些人請我們吃晚餐，因為他們覺得養這麼多孩子很厲害。

全職媽媽Church經常在TikTok分享生活日常，從繁重的洗衫工作，到源源不斷的尿片。她的一天從早上7點開始，為孩子們準備早餐，她會一邊喝咖啡，一邊檢查電郵。之後，她會開始洗衫，每星期要洗12機衫。而丈夫Chris就負責送孩子上學，人太多要分兩轉。

午餐後，年紀較大的孩子不用她理會，她會陪伴3胞胎閱讀和午睡，之後她會有少許時間做自己的事。到傍晚開始準備晚餐，並在Chris幫忙下打掃家裡和完成其他家務，晚上9時讓孩子睡覺，她就會偷偷睇劇。

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每周花費2400元

她表示，每周花在食品和雜貨的費用大約為230英鎊（約2400港元），包括5盒麥片、66瓶牛奶和600片尿片。有網民在TikTok上恭喜她誕下細女，並問「你還打算生下一個嗎？」Church語帶保留地表示，

她會是我們的最後一個嗎？我想是的，但不是100%確定。

事實上，過往兩夫婦曾表示，希望生夠15名孩子，前提是其他子女願意接受。有些網民卻質疑她為何要繼續生育，「妳不累嗎？妳只是喜歡懷孕」、「你們拿了一堆政府補助吧」。Church反擊指，自己沒有領取救濟金和食物券，她的生活也沒有因為孩子而變得一團糟。

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責任編輯：王明芳