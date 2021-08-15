【新冠疫苗】鴨脷洲體育館接種中心收集數據研疫苗成效　港大醫護學生做義工汲取經驗

▲ 港大醫護學生在接種中心當義工。（政府新聞網圖片）

新冠疫苗接種計劃開展得如火如荼，本港是全球少數使用兩種技術平台疫苗的地方。港大醫學院現正進行多項有關新冠疫苗的研究，並於其營運的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心中收集數據，以掌握疫苗的功效、副作用，並探討不同疫苗方案，例如混合疫苗和接種三劑疫苗等；中心另安排港大醫護學生做義工，解答市民疑問。

研究人員從不同地方蒐集數據，包括港大醫學院營運的社區疫苗接種中心，市民可報名提供血液樣本。港大另於接種中心設立研究站和小型實驗室，若有需要可即時在小型實驗室分離血清，再將之運往醫學院實驗室作研究。

港大公共衞生學院教授高本恩負責督導部分研究，指推行接種的國家都會展開抗體研究，以了解成效，而在港進究的好處，是因為香港是全球少數使用2種技術平台疫苗的地方，研究員能同時蒐集到信使核糖核酸疫苗和滅活疫苗的抗體數據。鑑於不同人種基因有別，免疫反應會有差異，各地實驗室測試方法也不盡相同，本港有必要收集本地數據，務求取得最精確的研究結果。

負責接種中心營運的港大醫療系統總監黃穎兒指出，接種者抵達接種中心時難免緊張，而醫護學生以耐性見長，會詳細解答他們的問題，提供疫苗資訊。他們的職責包括查詢接種者病歷、在休息區觀察接種者有否不適，有需要時也會為接種者量度血壓，相信這些經驗都有助他們日後與病人溝通。

醫科一年級生區同學表示，自己在接種中心當義工可讓他有機會處理將來在醫院或許會遇到的事情，預先汲取經驗，又憶述一次曾遇過一名只會說印尼文的外傭前來接種疫苗，

有一次，一名只會說印尼文的外傭前來接種疫苗，但我不會說印尼文，她的電話又不能掃描二維碼，未能獲取印尼文資訊，最終隨機應變，費了一番工夫才令對方完全明白所有資訊。

護理系四年級生許同學則認為，在接種中心可以接觸不同人，訓練自己在短時間內了解他們的溝通方式，將來面對各種病人也應付自如。

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責任編輯：郭詩詩