【心理健康】調查發現港人快樂指數5.92較去年微升　促港人學習創傷後成長

▲ 忠僕事奉中心公布「2019冠狀病毒病、華人社會心理健康及復原能力」問卷調查。 鄭健榮（左）臨床心理學家。 曾偉洪（右）註冊社工。 （梁偉榮攝）

新冠肺炎全球大流行，世界各地受疫情打擊，社會及個人均遇到不同程度的負面影響及心理困擾。一項調查發現，港人今年受疫情的影響較去年減退，快樂指數由去年5.65微升至今年的5.92，機構相信與本港疫情受控有關。

香港忠僕事奉中心、香港理工大學專業及持續進修學院等機構於今年6月28日至7月27日，以網上問卷調查1,206名15至70歲以上市民，他們均居住於香港、內地、台灣、馬來西亞及泰國以了解疫情對世界各地華人的心理影響。調查發現，以地區劃分，由0至10的評分（10分為極大影響），來自內地的受訪者自評影響分數最輕，為4.05分，其次台灣，為4.93分，及香港的4.94分；最高分的則是泰國5.66分，其次為馬來西亞的4.99分。

以抑鬱程度而言，由0至10的評分（10分為極大抑鬱），內地的受訪者自評的分數同樣最低，為2.55分，其次為香港的2.96分，及台灣的3.12分，最高分亦同樣是泰國，為4.15分，其次為馬來西亞的3.38分。至於快樂指數方面，由0至10的評分（10分為最美好的生活），內地平均分最高分，為6.40分，其次為台灣的5.95分，及香港的5.92分，最低分為泰國的5.48分及馬來西亞的5.77分。

另外，在疫情及經濟下滑夾攻下，平均每5個人，就有1人感中等程度以上的焦慮或抑鬱。不過，在去年的港人快樂指數調查中，指數由5.65微升至今年的5.92；快樂與不快樂人數的比例由去年的2.3比1，上升至今年的2.9比1。

臨床心理學家鄭健榮認為，於收集問卷期間，馬來西亞及泰國的疫情嚴峻，每天新增個案屬於暴升期，故該兩地的受訪者的負面評分最高，而抑鬱、焦慮程度及快樂指數亦最差；相反，內地、香港及台灣當時疫情緩和，每天的新增個案屬於穩定期消退期，故該三地受疫情影響較低，而受訪者心理質素亦較佳。

香港理工大學專業及持續教育學院講師曾偉洪表示，調查反映港人對於疫情及經濟下滑的負面影響從2020年到2021年有所減退，惟仍有一定影響程度。在亞洲不同地區中，市民在疫情較受控的地區，其心理健康及快樂指數均較未受控地區的狀況好，相信有效控制疫情可解決市民不同的困擾。

他又指，面對重大公共衞生問題及經濟下滑，市民個學習運用自助技巧，令自己得到「創傷後成長」的好處，從而加速個人心理復原，例如曾確診新冠肺炎的康復者，可因而更珍惜生命，從中學習照顧自己的身體，避免為不幸確診而感到內疚；又認為政府及志願團體可舉辦一些訓練及資源，幫助不同年齡的對象，促進其創傷後成長經驗，減少新冠肺炎及經濟下滑事件對市民的心理健康影響。

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記者：洪芷晴