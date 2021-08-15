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【行行出狀元】會考不理想轉投建造業闖出一片天　建造業傑青得獎者籲年輕人要不斷增值

社會 17:46 2021/08/15

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黃偉綸與兩位建造業傑出青年獎項得獎者。（發展局提供）

建造業議會舉辦「建造業傑出青年選舉」，表揚及嘉許業內表現出色的年輕從業員，今年共有5人獲獎，其中一人為渠務署助理電氣督察，一人則華特迪士尼幻想工程（亞洲）有限公司首席藝術總監。發展局局長黃偉綸於網誌分享兩位得獎者的故事，並指出建迼業有空間讓有志的年輕人創出一番事業，期待有更多生力軍入行。

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其中一名獲得奬項的年輕人為現職渠務署助理電氣督察的鍾智偉，當初因中學會考成績未如理想，報讀了建造業課程，先後完成建造業訓練局工藝課程、職業訓練局的學徒培訓計劃、電機工程高級文憑等。他其後考進機電工程署，成為技術員，最後借調至渠務署工作。
鍾智偉目前帶領團隊管理小蠔灣污水處理廠的太陽能發電場，他從操作和保養角度，提出不少可行建議，提升其可用性，並參與不同項目，不斷提升發電場的施工效率、安全及穩定性。鍾智偉會從新角度思考和應用建築方案，積極推廣創新科技來提升工作效率，包括建議在電池車加裝太陽能板收集電力，以用於對講機及常用儀器等，為他贏得獎項，包括公務員建議計劃書獎項。

另一位獲獎的傑青是馬可儀，她現時為華特迪士尼幻想工程（亞洲）有限公司首席藝術總監。畢業於香港演藝學院，馬可儀對裝飾油漆及創意美術工程有相當心得，她投身建造業，將建築融合藝術，建設各項主題公園設施。她專長是主題上色，像繪畫般把顏色一層層塗上，令作品呈現立體效果，營造如假山、假石、假木。

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馬可儀的工作除了為建築物或設施設計顏色和審批樣板外，最主要是教導承包商如何在現場施工，協調畫師及工作人員在製作、組裝、上色等工序上合作，確保符合質素要求。她平日也會落手落腳替樂園設施油漆上色。雖然工作辛苦，但馬可儀說很享受團隊的工作，更開心的是，當完成作品後，經過的途人都會讚美，甚至拍照留念，令她很有滿足感。她曾為不少主題樂園添上彩衣，贏過國際主題娛樂協會頒發的主題樂園傑出成就獎。

兩人以自身經歷鼓勵年輕人不要放棄。鍾智偉說自己由基層做起，先了解自己的工作興趣，然後不斷增值，就有發揮的空間。馬可儀就說，自己工作偏冷門，也較少女性參與，當初入行時亦曾因工作受傷，但女性可善用溝通技巧，加上細心謹慎及剛柔並重的特點，很適合在建造業發展。

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責任編輯：黃悅晴

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