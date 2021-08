【MIRROR】《紐約時報》專題探討MIRROR現象　稱12子為香港注入歡樂

▲ 《紐約時報》報道MIRROR。

男團MIRROR的12子已成各大小品牌及活動的寵兒,MIRROR成員生日的應援活動更會成為全城熱話。總之,MIRROR在香港的人氣有多強勁已不用再多說,但意想不到他聲勢之強,連《紐約時報》也有留意並作出報道。

MIRROR繼上月,被韓國傳媒《首爾新聞》以「陷入香港12人男團『MIRROR』的妻子,絕望的丈夫們」為題報道後,在日前(8月12日)衝出亞洲,成為《紐約時報》的專題內容。

《紐約時報》專題討論

該報道以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題,探討MIRROR在香港掀起熱潮的原因。當中分析稱,香港人在過去兩年多面對社會運動、疫情等之後,身心都受摧殘,整個城市都在尋找急需振奮人心的泉源。

當中在2018年因為參加《全民造星》而入行出道的MIRROR,成為香港年輕人奮鬥追夢的象徵,成為感沮喪的年輕人的投射對象。同時,MIRROR為這香港這城市提供團結快樂的力量,形容「12名唱歌跳舞的年輕人似乎在一夜之間佔領了這座城市——並且在征服城市的同時為它注入了歡樂。」

MIRRIR重振廣東歌

報道進一步指出,香港演藝界在近20年來,藝人大多北上發展,於是本地觀眾對廣東歌及影視劇熱情大減,轉為追看日、韓、台及內地節目。而MIRROR的走紅令不少樂迷重返廣東歌懷抱,再次關注本地文化,推動粵語流行音樂的復甦。

而且文中有訪問鏡粉、學者,連「我老婆嫁左畀Mirror導致婚姻破裂關注組」也有提及,報道可說頗為詳盡。

