【公私營協作】中大醫院下月起派醫生到威院診症　包括耳鼻喉科、泌尿科及內外科

▲ 中大醫院下月起派4科醫生到威院診症，料首年提供約3,500個專科門診名額（資料圖片）

本港病人傾斜公營醫療，中大醫院最快今年9月派出醫生到威爾斯親王醫院的耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科專科門診診所內，為新症病人診症，亦會協助提供一次性的日間醫療程序，包括上消化道內視鏡、大腸內視鏡及耳鼻喉科的日間醫療程序等；醫管局預計中大醫院首年會提供約3,500個專科門診及1,300個日間醫療程序新症名額。

位於沙田的中大醫院在今年1月啟用試業，根據中大醫院批地契約，該院承諾在運作的第5年起，每年接收醫管局最多1.76萬個專科門診新症及6,600宗新日間手術個案，協助紓緩公立醫院的壓力，作為接受政府有關貸款的其中一項條件。醫管局與中大醫院商議後，同意首階段於新界東醫院聯網試行，有待運作暢順後，會考慮擴展至其他聯網。醫管局已成立工作小組，專責跟進有關計劃的試行情況。

醫管局指，中大醫院會派出醫生在新界東醫院聯網的耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科專科門診診所內，為新症病人診症，亦會協助提供一次性的日間醫療程序，包括上消化道內視鏡、大腸內視鏡及耳鼻喉科的日間醫療程序等。病人使用有關服務的收費與公立醫院相同。

中大醫院行政總裁馮康早前接受TOPick專訪時透露，由於公院病人對轉投私院存有疑慮，尤其涉慢性或長期疾病患者，「說服病人去私家（醫院）要用好多effort（努力），同10個病人傾，得1個肯去，跟進問題亦較複雜」，故威院建議中大醫院主要派醫生到該院李嘉誠專科診所，協助處理內科穩定新症病人，及安排部分病人到中大醫院做日間手術，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文