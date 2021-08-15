  • 27°C
香港時間 : 2021815日 (週日) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公私營協作】中大醫院下月起派醫生到威院診症　包括耳鼻喉科、泌尿科及內外科

社會 18:25 2021/08/15

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

中大醫院下月起派4科醫生到威院診症，料首年提供約3,500個專科門診名額（資料圖片）

本港病人傾斜公營醫療，中大醫院最快今年9月派出醫生到威爾斯親王醫院的耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科專科門診診所內，為新症病人診症，亦會協助提供一次性的日間醫療程序，包括上消化道內視鏡、大腸內視鏡及耳鼻喉科的日間醫療程序等；醫管局預計中大醫院首年會提供約3,500個專科門診及1,300個日間醫療程序新症名額。

位於沙田的中大醫院在今年1月啟用試業，根據中大醫院批地契約，該院承諾在運作的第5年起，每年接收醫管局最多1.76萬個專科門診新症及6,600宗新日間手術個案，協助紓緩公立醫院的壓力，作為接受政府有關貸款的其中一項條件。醫管局與中大醫院商議後，同意首階段於新界東醫院聯網試行，有待運作暢順後，會考慮擴展至其他聯網。醫管局已成立工作小組，專責跟進有關計劃的試行情況。

醫管局指，中大醫院會派出醫生在新界東醫院聯網的耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科專科門診診所內，為新症病人診症，亦會協助提供一次性的日間醫療程序，包括上消化道內視鏡、大腸內視鏡及耳鼻喉科的日間醫療程序等。病人使用有關服務的收費與公立醫院相同。

中大醫院行政總裁馮康早前接受TOPick專訪時透露，由於公院病人對轉投私院存有疑慮，尤其涉慢性或長期疾病患者，「說服病人去私家（醫院）要用好多effort（努力），同10個病人傾，得1個肯去，跟進問題亦較複雜」，故威院建議中大醫院主要派醫生到該院李嘉誠專科診所，協助處理內科穩定新症病人，及安排部分病人到中大醫院做日間手術，詳情請看：下一頁

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

相關文章

【復必泰疫苗】中大醫學院及中大醫院多名教授接種疫苗　包括陳家亮、馮康、胡志遠、莫樹錦及許樹昌等
21:44 2021/03/13
【復必泰疫苗】中大醫學院及中大醫院多名教授接種疫苗　包括陳家亮、馮康、胡志遠、莫樹錦及許樹昌等
智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足
00:00 2021/04/09
智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足
【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略
00:00 2021/04/20
【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略
【專訪】中大醫院9月派醫生赴威院處理新症　另接收部分病人作日間手術
00:00 2021/04/20
【專訪】中大醫院9月派醫生赴威院處理新症　另接收部分病人作日間手術

你可能感興趣

【復必泰疫苗】中大醫學院及中大醫院多名教授接種疫苗　包括陳家亮、馮康、胡志遠、莫樹錦及許樹昌等
21:44 2021/03/13
【復必泰疫苗】中大醫學院及中大醫院多名教授接種疫苗　包括陳家亮、馮康、胡志遠、莫樹錦及許樹昌等
智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足
00:00 2021/04/09
智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足
【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略
00:00 2021/04/20
【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略
威爾斯親王醫院 威爾斯 新界東 壓力 診所 公立醫院

最高瀏覽

【瘋狂捐精】40歲人夫捐精成癮一年做23次爸爸　多仔公瘋狂「造人」涉違法受查
14:47 2021/08/14
【瘋狂捐精】40歲人夫捐精成癮一年做23次爸爸　多仔公瘋狂「造人」涉違法受查
【東張西望】潘梓鋒疑為情爭執打架被捕　即時被停工劇集易角補拍
10:40 2021/08/14
【東張西望】潘梓鋒疑為情爭執打架被捕　即時被停工劇集易角補拍
【ERROR成員】疑似保錡調戲女生露骨錄音內容曝光 　正印沙律張沛樂IG發文似藏玄機
16:37 2021/08/14
【ERROR成員】疑似保錡調戲女生露骨錄音內容曝光 　正印沙律張沛樂IG發文似藏玄機