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【新冠疫苗】今再多5.5萬人打針　累計第二針接種人口破290萬

社會 22:13 2021/08/15

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今再多6.4萬人打針，累計次針接種人口破290萬（曾耀輝攝）

本港新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（14日）已是第171日。政府已為參與計劃的人士接種共約657萬劑疫苗。當局公布，今（15日）共有約5.5萬人接種了疫苗和約11,700人預約了接種時間

本港累計372萬人已打首針，佔合資格人口54.8%，其中231萬人打復必泰、141萬人打科興；已打第二針人口亦破290萬，佔合資格人口42.7%，其中177萬人打復必泰、112萬人打科興。

昨共有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中六人已經出院，一人留院觀察，兩人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：鄧凱文

 

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