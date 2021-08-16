【心瓣疾病】導管主動脈瓣植入術TAVI僅留5毫米傷口　為主動脈瓣狹窄患者10年存活率增至7成

▲ 香港引入TAVI 10周年及最新發展傳媒簡報會（程志遠攝）

「我年紀相當大，（手術後）11年來，無病無痛無氣促，無暈無發燒感冒，我自己都估唔到自己有咁好成績，真係好難得。」今年88歲的陳伯伯，11年前因「主動脈瓣狹窄」， 成為全港第2名接受導管主動脈瓣植入術（TAVI）的患者，令當時有逾5成機會只能活到80歲的他，至今至少多活了8年，且現仍中氣十足，憶述着當年手術情況。

▲ 今年88歲的陳伯伯，11年前因「主動脈瓣狹窄」， 成為全港第2名接受導管主動脈瓣植入術（TAVI）的患者（程志遠攝）

「主動脈瓣狹窄」 為長者最常見的心瓣疾病。伊利沙伯醫院內科顧問醫生及心臟科主管李耿淵解釋，隨着年紀增長，主動脈三塊心瓣有機會變厚或積聚膽固醇塊，造成退化及鈣化：「血液自然泵少咗出心臟，其他器官少咗血液供應，導致不同程度的病徵出現。」

▲ 李耿淵強調，患者如因主動脈瓣狹窄而出現病徵如氣喘，但一直不求醫，2年後平均存活率只有5成，5年後平均存活率更跌至2成（程志遠攝）

「市民常以為長者氣促好平常，最多行少一點。」李耿淵強調，患者如因主動脈瓣狹窄而出現病徵如氣喘，但一直不求醫，2年後平均存活率只有5成，5年後平均存活率更跌至2成，即5名患者中，只有1人能多活5年；一旦出現嚴重病徵如心臟衰竭、心絞痛，甚至不醒人事，更會有突然死亡的風險。

現時醫管局每年接收約100至200名患主動脈瓣狹窄長者的新症，不過李估計，社會上至少有逾千名長者正延誤診治，他呼籲坊間醫生更積極篩查病人：「主動脈瓣收窄的雜音其實好容易聽，醫生用聽筒一聽到雜音，應馬上轉介病人作心臟超聲波，就能知道其有沒有主動脈瓣收窄，如有及已有病徵，其實已經要做手術。」除伊利沙伯，瑪麗和威爾斯亦有提供TAVI手術。

傳統開胸手術是以纖維瓣或金屬瓣，取代病人已退化或鈣化的原有心瓣，不過傷口長達約20厘米，復原時間亦達數月。李耿淵指，80歲以上病人，有三分之一都不適合接受如此大手術而只能靠藥物治療：「但藥物幫唔到危重病人，覆覆下診就唔見佢哋再嚟……」

為該三分之一病人重拾生存希望，伊院2010年起在本港首次引入導管主動脈瓣植入術（TAVI），透過微創方式，用導管將豬或牛心瓣，經大腿放進主動脈，患者術後只需臥床4至5小時，及留下僅約5毫米的傷口。

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患者接受TAVI後，5年後平均存活率可大增至75%；不過豬及牛心瓣壽命只有10至20年，目前仍未掌握較長遠數據，因此80歲以下患者一般仍建議接受傳統開胸手術，因纖維瓣或金屬瓣已證實可使用至少20年。



伊利沙伯醫院10年間共處理258宗TAVI手術，該院內科顧問醫生及心臟科主管李耿淵表示手術成功率達99.6%，而病人手術後30日中風比率約為1.6%，較國際間2%至5%為低，為避免出現中風情況，自2016年起，該院會於手術期間為病人置入中風保護裝置，令30日中風比率下跌至0.6%。

李耿淵解釋，「主動脈瓣狹窄」 是由於主動脈心瓣積聚膽固醇塊或出現鈣化，而手術期間相關鈣化物或會經血管流向腦部，釀成中風，故該院自2016年起，已為216名病人於手術期間，在2條血管中加入中風保護裝置，阻擋相關鈣化物流向腦部。

翻查資料，一名有冠心病、約70歲男病人於2013年曾在該院接受TAVI手術，不過術後出現嚴重併發症一度心臟停頓，至翌日宣布死亡。李耿淵強調，現時手術成功率達99.6%，參與手術的醫生由以往達10至12人的跨專科團隊，大減至現2至3人，原因是已發展得十分成熟，如需要可立即召喚其他專科醫生便可。

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記者：鄧凱文