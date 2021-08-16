【中大人物】長期服務25載　朱明中用教學治癒孤獨

▲ 物理系教授朱明中（圖左）和物業管理處助理園藝經理莫少文（圖右）同獲25年長期服務獎。（林宇翔攝）

中大早前頒發長期服務獎，物理系教授朱明中和物業管理處助理園藝經理莫少文是獲獎員工之一。長年研究「希格斯粒子」的朱明中坦言，自己的研究在世上只有寥寥數人感興趣，是最孤獨的工作；而教育工作帶來學生作過客，能分享學識卻是最不孤獨的快樂，亦令他願意在中大教學25年。談及未來，他就算退休也希望留在中大，直至說不出話，教不了書。

中大成立約58年，其中25年都有物理系教授朱明中的身影，這位多年來致力研究「希格斯粒子（上帝粒子）」的老員工，早前亦獲頒授長期服務獎。所謂希格斯粒子，是粒子物理學標準模型中一種基本粒子，雖然粒子的研究成果目前無法直接應用於日常，但研究過程中的衍生科技，就可用於醫療科技發展和其他用途。

在中大工作25年，朱明中認為自己的研究是孤獨的：「世上可能只有數人對我的研究真正有興趣，所以是一份孤獨的工作。」然而，他又認為能在中大教學，有眾多學生作為過客出現於其生命中，能將自己對物理的熱情和知識分享，卻又是最不孤獨的事。

教過逾25屆的中大生，他就認為自從中學改為文憑試制度後，學生變得較年輕點、不世故和欠自信，或許是壓力大，發揮總被限制；惟他又補充指，多年來中大學生仍保持純樸，是易於相處的學生。

談及未來，朱明中就憶述指，自己當年因歸屬感而由美國回流香港，所以不打算移民：「其實我都是學人講，總要有人留下，那就我留下吧。」他更坦言，就算退休後仍想在中大教書，直到說不出話為止。

另一得獎者莫少文在中大服務25年，每年畢業禮前數月都會由他預訂鮮花材料，在百萬大道的短樓梯鋪上花壇，用鮮豔的花朵陪伴畢業生走過大學生涯。莫少文就指，每年學生用他的辛勞成果「打卡」，都會給他的工作帶來滿足感和自豪：「在這麼這麼多大學，只有我們的畢業禮會這麼多花這麼美，我很自豪。」

除畢業禮外，中大花花草草，甚至中醫學院的藥田都是由莫少文管理。他分享指，在選花上着重讓同學和訪客「季季有花睇」，更曾在校園內引入櫻花；另外，他亦曾和中醫學院用中藥參加花展。

莫少文表示，其實他的工作亦包括處理「種錯」的樹。他舉例指，環迴北路有一棵大葉榕，它本就不適合種於道路旁，而現在它的樹根已鋪上行人路，在不能「斬樹」的情況下，只能靠修剪應對。

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記者：陳梓蔚