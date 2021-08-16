【安老業新血】80後獲重任管理長者日間中心　親訪70名長者助中心步上正軌

▲ 和悅會個案經理李湘微（圖左）和和悅會長者顧客麥艷卿（圖右）的關係就如朋友，就算李湘微放工後，麥艷卿有需要時仍會找李湘微幫忙。（曾耀輝攝）

古時高壽不易，但現代人生七十已不稀，隨安老服務需求增加，有志投身安老行業的年輕人漸增。現年32歲的李湘微學歷不俗，亦在市場營銷上累積6年經驗，但受從事安老行業的家人影響後，仍決定由安老院舍的前台行政工作重新開始。後來她加入社企和悅會，並在短時間內獲派到將軍澳開設自己管理的長者日間服務中心。李湘微淺歷仍淺，仍是首次「擔大旗」，為求服眾，她決定凡事都親自做一次，由洗廁所到送長者上車，中心的所有工作她都做過，「如果我無經驗都做到，其他人就更有信心將一切做好！」

談起安老院舍，不少人第一印象會是電影《桃姐》中，葉德嫻所住的「老人院」，一張老人椅、不大的床、上了年紀的看護。但時至現今，安老需求趨增，各種新成立的長者日間護理中心紛紛湧現，負責看護長者的員工亦有年輕化的趨勢，令長者對安老服務有了更多選擇。

現時32歲的李湘微是和悅會將軍澳日間中心的個案經理，在安老業界的年資只有約3年，但她去年已獲和悅會委任到將軍澳「開荒」，成立和悅會在區內首間日間中心。

李湘微憶述指，自己由香港教育大學英文系畢業，後來到澳洲深造與心理輔導相關的碩士學位，期間在私人企業做過6年的市場營銷；後來因信教的原因，希望能在工作中服侍更多人，加上家人都是從事安老行業，遂決定投身業界。

「新手上路」的李湘微「第一份工」是某「老人院」的前台工作，然而不過3個月，李湘微便決定辭職，「當時我覺得自己只是一部大機械中的一顆螺絲，不是說幫不到人，但有我和沒我都一樣，我想更切身地幫到人。」

辭職後的李湘微加入了社企和悅會，在該機構經歷一輪實習後，便意外獲高層委以重任，派其到將軍澳開設一間新的長者日間服務中心，其中裝修佈局、經營方針、人員訓練都由她「一腳踢」；「其實真的很感謝公司願意信任一個新人，俾機會我做我認為正確的事。」

李湘微負責的日間中心在去年6月15日疫情期間開幕，所謂萬事起頭難，初期未獲長者信任的她只能透過社署轉介，找到正在已申領「長者社區照顧服務券」但未獲服務的長者，並逐個預約家訪，為他們提供服務。

第一次管理一間日間中心，李湘微很多工作都未試過，為了服眾，她決定事無大小都親自做一次，「由洗廁所到接送長者我都做過，如果我無經驗都做到，其他人就更有信心將一切做好！」

現時日間中心已初見規模，在李湘微的管理下，不過千呎的日間中心牆身以木色為主，由於空間不大，盡量減少了不同區域的間隔，令空間感更大。而日間中心每天都會提供早餐、講述新聞時事、午餐、下午茶、復康運動和興趣班等活動。

而中心亦由最初的無人問津到有70名固定長者會員，據稱，由於所有客戶都經李湘微親自接觸或家訪，所以每一位長者的故事和性格都被李湘微記在心中，「其實無想像中咁難，雖然年齡有差異，但大家都是朋友，你都不會忘記朋友的事吧。」

談及未來，李湘微計劃將現有的70名客戶擴展到90名，並聘請更多人手。她指出，現時行業一直缺人，所以招聘從未停止。她又表示，作為年輕一輩，她亦更喜歡聘請年輕人，「他們未經歷社會洗禮，內心較柔軟，有同理心，亦較會尊重長者。」

助獨居長者尋回人生 年隔40無阻成為好友

獨居長者麥艷卿就是李湘微首批接觸的長者，她憶述最初接觸麥艷卿時，麥的家中全屋佈滿雜物，連走動的空間都沒有，後來便按她的需要，為她提供了家居清潔、送飯和物理治療等服務。

麥艷卿就向記者指，「其實我一直唔想入老人院，想在家自由自在」，最初的他對安老院舍頗為抗拒，更未曾想過接受幫助，「但李小姐（李湘微）好好人，佢不是得個講字，佢有幫我。」

現時麥艷卿已一改過去的孤獨，不時到日間中心和其他院友參加活動，更自行到香港大學專業進修學院完成中醫藥課程。具有一定中醫知識的麥艷卿，更會不時指導日間中心的廚師煲時令湯水，為各位「老友記」補一補身。

雖然李湘微和麥艷卿之間的年齡差近40年，但此並未有影響她們的關係，李湘微坦言一直將麥艷卿當作朋友看待。她憶述指，有一次麥艷卿需要到九龍塘出席婚宴，但她卻在途中迷路，麥艷卿第一時間不是找子女求助，而是打電話給她，令她感到被信任，亦在工作中找到了滿足感。

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記者：陳梓蔚