【殺出個黃昏】遺憾摯親離世未能陪最後一程　馮寶寶移居大馬看透人生

▲ 馮寶寶影齡豐富，有不少人生經歷。

口碑甚佳的港片《殺出個黃昏》，除有84歲謝賢爐火純青的演技，同樣寶刀未老的還有影齡極豐的馮寶寶，寶寶姐不愠不火的演技，短短的幾句對白，感染力十足，因每字每句都源自真實人生感受。

多年前已移居馬來西亞的馮寶寶，近一年因大馬疫情嚴峻，寶寶姐不但未能出國，更經常足不出戶，且因當地市面娛樂活動大多暫停，《殺出個黃昏》仍上映無期。

對於電影口碑好，謝賢跟馮寶寶的合作火花備受認同，寶寶姐卻仍無機會看過電影。

▲ 馮寶寶現居大馬享清福。（受訪者提供）

唱《倦》感懷人生

她近日在家透過ZOOM受訪稱，功勞都要歸導演以及任監製的林家棟。「家棟提點我很多，有人說我演了那麼多年戲，未必要再聽別人指噵，反而我很欣慰今日仍有人肯用心教我，因過去演戲，沒有幾個導演會敢指導我，都讓我自己發揮，其實我仍想有進步空間，而且這套戲劇本籌備了七年，導演自然有其看法，做演員跟足要求演出來便最好。」

寶寶姐戲中演謝賢的殺手中介人，江湖事運籌帷幄，但家家有本難唸的經，跟兒媳的糾結關係，比刀光劍影更有殺傷力。

馮寶寶其中一幕，於歌廳以一曲《倦》感懷人生，直教觀眾憾動。寶寶姐也很記得這一幕，一曲且盡，她都流下了真眼淚。

馮寶寶坦言：「我知道這歌是葉德嫻原唱，當時也問家棟何不找葉德嫻來演，他解釋不是要我似歌星，而是用戲中人蔡鳳心態去唱，這我就有信心做得到。」

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寶寶姐自童星已開始演戲，多年來自亦演過好些具歌唱元素角色，最經典莫如《新不了情》演廟街戲曲的領班，跟袁詠儀母女戲亦同樣感人。

摯親離世未能相伴

重提《新不了情》，馮寶寶思緒也回到一件傷心往事。「那年我本在台灣拍戲，因要同時拍《新不了情》，故常要兩地來回，剛好我一位很親的叔叔重病入院，我趕到醫院探他半小時又要趕返片場。」

寶寶姐憶述這位叔叔自她童年拍戲，便常背著她由唐樓的家去片場，親情深如大海，因此因為拍戲未能陪伴對方走到最後，成為最大的抱撼，在戲中唱歌的心情，正是自己未能陪伴至親的傷感。

「很難忘拍一場戲，我在醫院伴著將過身的袁詠儀，而現實中阿叔則在九龍醫院彌留中，我心情真的好難過，望著袁詠儀的角色，眼中看到的卻是自己的叔叔，是真正的心痛。」雖事隔多年，寶寶姐說起仍然語帶哽咽。

▲ （受訪者提供）

《新不了情》讓馮寶寶摘下香港電影金像獎最佳女配角，而這個獎至今仍在馮寶寶於大馬的家，珍而重之保存。她解道：「對別人來說這可能只是一個獎，予我卻是一份懷念摯情的難過心情。」

千帆過盡享受人生

「人生匆匆，都只不過是等最後一個喪鐘。」《殺出個黃昏》這金句擲地有聲，馮寶寶感慨：「這是編劇寫的對白，不一定代表我的心聲，但自己人生經歷了那麼多事情，由我口中道出，就多了一分閱歷，對觀眾的感染力自然更大。」人生如戲，馮寶寶感嘆一句：無奈。

千帆過盡，如馮寶寶所言，其人生經歷幾許生離死別，感情離合，寶寶姐享受活在當下，自得其樂的人生。這兩年雖因疫情未能返港，寶寶姐揚言不覺悶，每日在家㮔花，學下廚，偶而跟朋友見面，笑言也多看了劇和書本，還會學習經濟投資，好不充實。

▲ 寶寶姐越洋受訪。

她開朗道：「兩個兒子都在內地工作，有自己的忙，但每星期仍會用We Chat交談，現在網絡方便，不一定要住同一地方，仍然可常保持聯絡。到我這年紀，每天仍有新東西可以學，已經很開心。」問她擔心疫症嗎？寶寶姐笑言：「不怕，我已打了兩針疫苗，也沒有副作用，很精神。」

今次在《殺出個黃昏》表現出色，來年有機會跟謝賢同年提名男女主角，馮寶寶笑道：「我最想四哥daddy拿男主角，他80多歲還可以在兒子面前威一次，是要到父母輩的心情才能明解這喜心悅。」資深影迷自也期盼能見他倆携手走上紅地毯。

記者：陳家昌

同場加映：呂爵安訪問

同場加映；謝賢訪問