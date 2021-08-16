【暫停投注】馬會宣布周二4,300萬六合彩延期至周四舉行 一連2日IT工程投注及轉帳服務暫停

▲ 馬會宣布周二4,300萬六合彩延期至周四舉行。資料圖片

香港賽馬會(馬會)凌晨宣布，將於(16日)凌晨3時50分開始，進行一項全面資訊科技工程，以跟進8月13日的網絡設備故障事件，並加強資訊科技系統韌性。

工程將令所有渠道的投注及轉帳服務於兩個時段受到影響，分別是：

8月16日凌晨3:50至早上8:00，及

8月17日凌晨4:00至下午4:00。

工程將於8月17日(星期二)下午完成，所有渠道的投注服務會延至17日下午4:00開始。場外投注處當天的營業時間也相應由17日下午4:00開始。

為確保顧客有足夠時間購買下期設有4,300萬元累積多寶的六合彩彩票，馬會決定將原定於8月17日(星期二)舉行的六合彩攪珠，順延至8月19日(星期四)舉行。

馬會對顧客造成的不便謹表衷心歉意，敬希顧客體諒及支持。

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責任編輯 李志強