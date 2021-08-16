【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案均帶有L452R變種病毒　一人日本返港確診已接種復必泰

▲ 消息指今日（16日）沒有新增源頭不明個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，已連續第10日沒有本地個案。今日（16日）新增3宗輸入個案，病人分別於從瑞士、日本及馬來西亞抵港，下午不設疫情記者會。同日錄得少於5宗初步確診個案

今日新增3宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒，一人已接種新冠疫苗：

第12,035宗：50歲男子，無病徵，8月8日乘搭LX138航班由瑞士抵港

第12,036宗：48歲男子，無病徵，8月12日乘搭CX521航班由日本抵港，入住九龍城富豪東方酒店，早於5月9日及5月31日在港接種兩劑復必泰疫苗

第12,037宗：42歲男船員，8月14日由馬來西亞抵港，一直逗留於船上，船上其他人士須於船上隔離21日

本港昨增一宗輸入個案，34歲女患者本月7日從墨西哥抵港，入住青衣華逸酒店檢疫後第3日驗出帶有L452R變種病毒株，未有接種疫苗。另亦錄少於5宗初步確診個案。

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記者：郭詩詩