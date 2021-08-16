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【ERROR成員】韓子亮被勒令收口改宣傳新歌　沙律信保錡七夕貼相證情不變

娛樂 10:22 2021/08/16

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韓子亮連日狙擊保錡。

ERROR成員保錡（吳保錡）近日再爆出負面新聞，除被曾傳不和的「死敵」歌手韓子亮（TL）爆料，指證保錡為為「香港版吳亦凡」，之後又有女網民Anissa疑似公開保錡的撩女錄音片段，內容露骨。

不過保錡似未有影響心情，好友193及其保錡正印女友沙津亦開腔力撐。

【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦

韓子亮跟吳保錡其實是好友，但二人當年曾因「搶咪事件」令子亮跟保錡不和，更反面收場。

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韓子亮上周起接連續在個人IG炮轟保錡，暗示有人是「港版吳奕凡」，又指對方涉迷姦，涉及7位受害女生，韓子亮更稱掌握「罪證」。

韓子亮連日在網上狙擊保錡，但昨日卻在IG上指遭其公司勒令收聲，但他仍有不甘，留言：「雖然我公司叫我收聲，但係仲有好多嘢未公開，睇下點。」韓子亮其後改為呼籲歌迷購買他的新碟，答謝fans支持。

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另一方面，保錡至今未有回應回應韓子亮的指控，亦有繼續更新IG，分享生活日常，日前保錡便轉發跟朋友用變臉Apps變成卡通公仔，看來心情不錯。

而女友張沛樂（沙律）周末七夕情人節，亦於IG限時動態tag了保錡帳號，並上載性感相派福利，力證關係不變。

同場加映：柳應廷訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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