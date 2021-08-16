【10億遺產】傳馬浚偉承繼巨額財產　馬仔無奈：話有粉絲離世留了10億畀我……

▲ 馬浚偉對於傳聞表示無奈。

馬浚偉現在既為TVB藝術訓練中心校長，又是香港電台創作總監，此外還經營演藝學校，以及兼顧本身的演藝事業，平時亦抽空做慈善工作等，可說十分勤力。

不過近日不知為何，卻傳出馬浚偉的粉絲把1億元巨額遺產給予偶像，條件是要將這筆款項用在公益及文化事業之上，之後更愈傳愈誇張，誤將傳聞的1億遺產金額寫成10億。

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馬浚偉感無奈

在昨天（8月15日），馬仔為此傳聞在個人社交平台澄清寫道：「又有傳聞！仲要搞到我新聞界啲朋友！話有我的粉絲離世，留了10億畀我……唉！真係乜都有！」並不忘幽默地加了個笑到流眼淚的Emoji。

網民紛紛留言開玩笑「10億活乳酸菌」、「十億💵，你自己都有啦」等。當中有網民開玩笑留言問是甚麼貨幣單位，馬仔回應稱：「不是貨幣問題，問題是『斗零』都冇！」

馬浚偉並接受媒體查詢，指出該傳聞絕非事實，更無奈地表示這扼殺了他多年的努力。

另外，馬仔在昨天社交平台表示，有人用了他的肖像為facebook頭像照及封面照，並四處加朋友，他提醒網民要小心：「大家不要上當啊！」

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