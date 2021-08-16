【消委會】比較17款無霜和有霜雪櫃電費及製冷程度　有中型雪櫃全年電費僅257元

▲ （消委會提供）

在添置雪櫃時，產品的能源效益、制冷表現及機身大小，影響選購意欲。消委會測試了17款無霜和有霜的直冷式中小型雪櫃，個別無霜雪櫃的全年電費，可較直冷式雪櫃的電費高逾7成。消委會提醒消費者，直冷式雪櫃雖然頗為省電，但要定期溶雪清理，建議宜因應家居空間大小、日常冷藏食物的種類和習慣，細心選擇慳電及冷卻表現較佳的雪櫃。

是次測試的17款型號，包括單門、雙門及三門雪櫃，聲稱總淨儲存容量分別為122升至252升（中型），及45升至122升（較小型）。本港發售的雪櫃均取得機電工程署強制性能源效益標籤。測試樣本中有9款標示為1級標籤，6款標示為2級，餘下2款則標示3級。當中11款為無霜雪櫃，和6款直冷式雪櫃，售價由$1,398至$6,280。

直冷式雪櫃由於冷管設於雪櫃內，濕氣會不斷於冷管上凝結，用戶須定期自行溶雪。而無霜雪櫃則以冷風吹進冷凍室或冷藏室製冷，以除霜發熱器定時溶化於蒸發器上的霜雪。

測試根據各樣本的耗電量推算全年電費，結果顯示，6款較小型的直冷式雪櫃樣本，包括新朗型號CR-88S2、海信型號BC-92，由於毋須耗電除霜，耗電量較少，全年電費可較個別無霜雪櫃樣本低逾7成。無論單門或雙門型號，推算出的全年電費，介乎$107至$163；至於11款較大型的無霜雪櫃樣本電費則較高，介乎$257至$471，其中金章全年電費僅257元。直冷式與無霜雪櫃的電費最高相差約77%；消費者若想選購較慳電的無霜雪櫃，可考慮整體能效較佳的變頻式型號。

樣本間冷藏室的冷卻表現同樣參差。測試將3個模擬食品放入冷藏室內，再量度模擬食品由室溫25°C，降至10°C所需要的時間。結果發現，各樣本量得的冷卻時間由2.9小時至6.7小時，相差達1.3倍。

消費者提醒市民於選購及使用雪櫃時，應為直冷式雪櫃溶雪時，應把電源插拔出，並預先消耗或移離需低溫儲存的食物，以免浪費。按照雪櫃內存放食物的種類及分量調校恆溫器。不宜長期將恆溫器調校在「最冷」的設定，並確保有足夠空間散熱，避免靠近煮食爐等熱源或被陽光直接照射。

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記者：陳麗娜